Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın'a anlamlı destek!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynandı. Kritik karşılaşmanın başında, Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın'a anlamlı bir destek geldi.
Galatasaray tribünleri; karşılaşma öncesinde, 'Başın Sağ Olsun Sergen Yalçın! Gürsoy Yalçın' pankartı açtı. Esasen ise sarı kırmızılı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın kardeşini andı ve zorlu günlerden geçen genç hocaya destek oldu.
Gazze için birleşen spor dünyası, savaşa dair destek sloganlarına da müsabakalar öncesinde sık yer vermeye başladı.