Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın'a anlamlı destek!

Derbide Galatasaray tribünleri, anlamlı bir pankart açtı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için başsağlığı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında - derbisi oynandı. Kritik karşılaşmanın başında, Galatasaray tribünlerinden 'a anlamlı bir destek geldi.

GÜRSOY YALÇIN İÇİN GALATASARAY TRİBÜNLERİNDE PANKART AÇILDI

Galatasaray tribünleri; karşılaşma öncesinde, 'Başın Sağ Olsun Sergen Yalçın! Gürsoy Yalçın' pankartı açtı. Esasen ise sarı kırmızılı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın kardeşini andı ve zorlu günlerden geçen genç hocaya destek oldu.

Galatasaray tribünlerinden Sergen Yalçın'a anlamlı destek!

SAVAŞ MESAJLARI DA SAHALARDA!

Gazze için birleşen spor dünyası, savaşa dair destek sloganlarına da müsabakalar öncesinde sık yer vermeye başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRİBÜNLERDE BAŞKA HANGİ PANKARTLAR AÇILDI?
Sarı kırmızılı taraftarlar, Filistin için de pek çok mesaj verdi.
