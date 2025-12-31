TFF duyurdu! Takımların ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin açıkladığı rakamlara göre; en yüksek harcama limiti olan takım 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu.

İKİNCİ SIRADA TRABZONSPOR VAR

7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor en yüksek limite sahip ikinci takım olarak öne çıkarken, Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL ve Beşiktaş da 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile söz konusu ekipleri izledi.