Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe gönderecek! Bir hamle tüm dengeleri değiştirdi

Süper Lig’de ikinci yarı kayıpsız ilerleyip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe transferde çalışmalarını hızlandırdı. Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe forvet hattına takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'DEN NKUNKU GİRİŞİMİ

Teknik heyet hücumcu profilini belirledi. Sarı-lacivertliler, Milan'ın hücum oyuncusu Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu için Milan’a 37 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu öne sürülmüş Milan'ın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü aktarılmıştı. Christopher Nkunku’nun Leipzig döneminden Domenico Tedesco'nun öğrencisi olduğu biliniyor.

ICARDİ'Yİ GÜNDEME ALDILAR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Milan, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Mauro Icardi transferini alternatif olarak belirledi.

Transferde Icardi’nin yüksek maaşının engel olabileceği belirtildi. Dev kulübün Galatasaray’dan cevap beklediği belirtildi.