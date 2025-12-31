Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe gönderecek! Bir hamle tüm dengeleri değiştirdi

Fenerbahçe'nin transfer adımında Mauro Icardi detayı dikkat çekti. Milan'ın hücumcu yıldızını radarına alan Fenerbahçe, transferi gerçekleştiriyor. İtalyan devi ise Galatasaray'ın kapısını çalıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe gönderecek! Bir hamle tüm dengeleri değiştirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 10:39

Süper Lig’de ikinci yarı kayıpsız ilerleyip şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe transferde çalışmalarını hızlandırdı. Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe forvet hattına takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'DEN NKUNKU GİRİŞİMİ

Teknik heyet hücumcu profilini belirledi. Sarı-lacivertliler, Milan'ın hücum oyuncusu Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe gönderecek! Bir hamle tüm dengeleri değiştirdi

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu için Milan’a 37 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu öne sürülmüş Milan'ın bu teklifi ciddi şekilde düşündüğü aktarılmıştı. Christopher Nkunku’nun Leipzig döneminden Domenico Tedesco'nun öğrencisi olduğu biliniyor.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe gönderecek! Bir hamle tüm dengeleri değiştirdi

ICARDİ'Yİ GÜNDEME ALDILAR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Milan, Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Mauro Icardi transferini alternatif olarak belirledi.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe gönderecek! Bir hamle tüm dengeleri değiştirdi

Transferde Icardi’nin yüksek maaşının engel olabileceği belirtildi. Dev kulübün Galatasaray’dan cevap beklediği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen arkadaşını getiriyor! Galatasaray'da yıldız oyuncu için resmi teklif
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.