Victor Osimhen arkadaşını getiriyor! Galatasaray'da yıldız oyuncu için resmi teklif

Süper Lig ve Avrupa’da kayıpsız ilerlemek isteyen Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahaya yıldız takviyesi yapacak. Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan isim için adım attı.

OSIMHEN'İN ARKADAŞI İÇİN RESMİ TEMAS

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un en çok istediği isim olan Raphael Onyedika için resmi temas sağladı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, Belçika ekibi Club Brugge'e Onyedika için resmi teklifini iletti.

KAPIYI 28 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Belçika kulübüne 3 milyon Euro kiralama ve 17 milyon Euro zorunlu opsiyon içeren teklif yapıldığı öğrenildi. Ancak Club Brugge'ün bu teklife olumlu bir yanıt vermediği ve kapıyı 28 milyon Euro'dan açtığı belirlendi.

Limit ve FFP konularında sorun yaşamamak için 6 numara transferini zorunlu kiralama ile yapmayı planlayan Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı hamle merak konusu.

SÖZLEŞME KOZU

Sarı-kırmızılılar, Onyedika'nın sözleşmesi haziran ayında son yılına gireceği için pazarlıklarla görüşmeleri istenen düzeye getirebileceğine inanıyor. Bu nedenden dolayı önümüzdeki günlerde revize bir teklifin Belçika temsilcisine sunulması bekleniyor.

OSIMHEN'IN DE ARKADAŞI

Nijeryalı futbolcunun Victor Osimhen'in de etkisiyle Galatasaray formasını giymeyi çok istediği ve bu durumun da pazarlıklar da koz olarak kullanılacağı gelen bilgiler arasında.

24 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Raphael Onyedika sezonun ilk yarısında Brugge formasıyla 24 maça çıktı. Njeryalı futbolcu attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle 3 gole direkt katkı yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Onyedika'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.