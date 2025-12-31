Putin'in evini hedef alan Ukrayna İHA'sı böyle görüntülendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunu hedef aldığı iddia edilen insansız hava aracının (İHA) görüntüsü paylaşıldı. Açıklamada, insansız hava aracının Ukrayna yapımı "Chaklun-B" olduğu belirtildi. Söz konusu saldırı girişiminin "hedefli, dikkatlice planlanmış ve aşamalar halinde gerçekleştirilmiş" olduğu ifade edildi. Ukrayna ise saldırıyı reddetti, Rusya'yı savaşı uzatmak için bahane üretmekle suçladı.