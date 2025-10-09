Arda Güler için karar verildi! Dudak uçuklatan teklif sonrası Real Madrid'den cevap

A milli futbolcumuz Arda Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle Real Madrid’in vazgeçilmez ismi oldu. Forma şansı bulabilen genç yıldız oynadığı futbolla dünya devlerinin dikkatini çekiyor. Arsenal ve Newcastle United'ın yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği biliniyor. Tottenham’ın da Arda Güler için nabız yokladığı belirtildi.

ARSENAL’DEN DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Genç yıldız için bazı kulüplerin 150 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. İngiliz devi Arsenal’in transferde tekrar harekete geçeceği ve 150 milyon Euro’yu geçecek bir transfer teklifi yapacağı konuşuluyordu.

REAL MADRID, ARDA GÜLER İÇİN KARAR VERDİ

Fichajes'in haberine göre, Real Madrid Arda Güler ile ilgili transfer kararını verdi. Real Madrid, Güler’in satılık olmadığı cevabını verdi.

Real Madrid teknik heyeti Güler'i göndermenin sadece hücum rotasyonunu değil aynı zamanda orta vadeli gelişim planını da zayıflatacağını biliyor.