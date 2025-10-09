Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Arda Güler için karar verildi! Dudak uçuklatan teklif sonrası Real Madrid'den cevap

Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle saha içinde farklı pozisyonda iyi futbol üretiyor. Arda Güler için Premier Lig devleri dudak uçuklatan rakamları gözden çıkardı. Real Madrid Arda Güler transferi için kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler için karar verildi! Dudak uçuklatan teklif sonrası Real Madrid'den cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 14:58

A milli futbolcumuz , Xabi Alonso’nun gelişiyle ’in vazgeçilmez ismi oldu. Forma şansı bulabilen genç yıldız oynadığı futbolla dünya devlerinin dikkatini çekiyor. ve 'ın yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği biliniyor. ’ın da Arda Güler için nabız yokladığı belirtildi.

Arda Güler için karar verildi! Dudak uçuklatan teklif sonrası Real Madrid'den cevap

ARSENAL’DEN DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Genç yıldız için bazı kulüplerin 150 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. İngiliz devi Arsenal’in transferde tekrar harekete geçeceği ve 150 milyon Euro’yu geçecek bir teklifi yapacağı konuşuluyordu.

Arda Güler için karar verildi! Dudak uçuklatan teklif sonrası Real Madrid'den cevap

REAL MADRID, ARDA GÜLER İÇİN KARAR VERDİ

Fichajes'in haberine göre, Real Madrid Arda Güler ile ilgili transfer kararını verdi. Real Madrid, Güler’in satılık olmadığı cevabını verdi.

Arda Güler için karar verildi! Dudak uçuklatan teklif sonrası Real Madrid'den cevap

Real Madrid teknik heyeti Güler'i göndermenin sadece hücum rotasyonunu değil aynı zamanda orta vadeli gelişim planını da zayıflatacağını biliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor
Arda Güler asist yaptı: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde farklı kazandı!
ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#tottenham
#arda güler
#arsenal
#Newcastle United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.