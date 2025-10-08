Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor

Bu sezon mutlak şampiyonluğu isteyen Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Tedesco’nun gelişiyle sistem değişti. Fenerbahçe devre arasında sisteme uygun futbolcuların transfer listesini şimdiden çıkardı. Hedefte Real Madrid’de forma giyen Dani Ceballos var. İspanyol basınına göre Dani Ceballos orta sahada Xabi Alonso'nun planları arasında olmadığı için görev alamıyor.

DANI CEBALLOS İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Yeni başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör ocak ayı transferleri için Domenico Tedesco'yla görüştüğü belirtiliyor. Bu sezon La Liga'da 6 maçta forma giyen İspanyol futbolcunun son dönemlerde sıkça orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile anılıyor.

Real Madrid ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro... 1.79 boyundaki yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra; 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.

İspanyol yıldızın kariyerinde toplamda 21 kupası bulunuyor.