Spor
Editor
 Murat Makas

Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor

Fenerbahçe devre arası transferde dünyaca ünlü kulüplerin yıldız oyuncularını listeye ekliyor. Son dönemlerde alınan olumsuz sonuçlar sebebiyle kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe orta saha transferi için Real Madrid'in yıldızına göz dikti.

Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
09:22
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
09:22

Bu sezon mutlak şampiyonluğu isteyen ’de yeni teknik direktör Tedesco’nun gelişiyle sistem değişti. Fenerbahçe devre arasında sisteme uygun futbolcuların listesini şimdiden çıkardı. Hedefte ’de forma giyen Dani Ceballos var. İspanyol basınına göre Dani Ceballos orta sahada 'nun planları arasında olmadığı için görev alamıyor.

Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor

DANI CEBALLOS İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Yeni başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör ocak ayı transferleri için Domenico Tedesco'yla görüştüğü belirtiliyor. Bu sezon La Liga'da 6 maçta forma giyen İspanyol futbolcunun son dönemlerde sıkça orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile anılıyor.

Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor

Real Madrid ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro... 1.79 boyundaki yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra; 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Fenerbahçe’de rota Real Madrid'in yıldızı! Transfer bombası patlıyor

İspanyol yıldızın kariyerinde toplamda 21 kupası bulunuyor.

ETİKETLER
