Emre Belezoğlu istifa mı etti? Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü olacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası kapsamında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşılaşmadan 5-2 mağlubiyet ile ayrıldı. Milli ara öncesi alınan mağlubiyetin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belezoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belezoğlu'nun açıklamalarının ardından ise bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. 45 yaşındaki teknik adamın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Taraftarlar tarafından Emre Belezoğlu istifa mı etti sorusunun cevabı araştırılıyor.

EMRE BELEZOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belezoğlu görevinden istifa etme kararı aldı. Ancak Antalyaspor ve Emre Belezoğlu tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMRE BELEZOĞLU FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Emre Belezoğlu'nun adı da gündeme gelmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim tercihini İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'dan yana kullanmıştı.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine ise hala devam ediyor. Sarı-lacivertliler tarafından İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.