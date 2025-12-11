Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Icardi gidiyor mu? Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Icardi hakkında çıkan iddialar günden güne artarken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Icardi, Instagram hesabından "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor" sözlerini kullandı. Paylaşımın ardından X platformunda binlerce Icardi tweeti atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Icardi gidiyor mu? Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 13:23

'nin sözleşmesi ile ilgili çıkan iddiaların ardından oyuncu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Birkaç ay daha Icardi’ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." sözleri ise dikkat çekti.

ICARDİ GİDİYOR MU?

Icardi'nin 'dan ayrılacağına dair çıkan haberlerin ardından Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Icardi gidiyor mu? Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Adımın sattığını anlıyorum ve bazı Türk “gazetecilerin”, kulübün beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” bildirdiğini öne sürmek istemesini de… Ama sadece beni kimse aramadı değil, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için, haber olmayan bir şeyi haber gibi satmak mı istiyorsunuz? Çünkü sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor.

Bunun için görüntümü kullanmanıza izin vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım konusunda içiniz rahat olsun. Ve eğer daha önce gidersem, bu yalnızca ve %100 benim kararımdır, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum.

Birkaç ay daha Icardi’ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz."

Icardi gidiyor mu? Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

ICARDİ GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulsa da henüz resmi olarak bir ayrılık kararı bulunmuyor. Icardi'nin gitmesi durumunda Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Santiago Gimenez ile anlaşma sağlanabileceği de iddia edildi.

Icardi gidiyor mu? Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

ICARDİ'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Temmuz 2023'te başlayan 30 Haziran 2026'da sona erecek. 19 Şubat 1993 yılında doğan isim Galatasaray'da adından söz ettirmeyi başardı. Sevilen oyuncunun sözleşmesi bitince gideceğine dair çıkan haberler ise taraftarın gündemine yerleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#galatasaray
#sözleşme
#Mauro Icardi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.