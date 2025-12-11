Icardi gidiyor mu? Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Mauro Icardi'nin sözleşmesi ile ilgili çıkan iddiaların ardından oyuncu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Birkaç ay daha Icardi’ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." sözleri ise dikkat çekti.

ICARDİ GİDİYOR MU?

Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağına dair çıkan haberlerin ardından Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Adımın sattığını anlıyorum ve bazı Türk “gazetecilerin”, kulübün beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” bildirdiğini öne sürmek istemesini de… Ama sadece beni kimse aramadı değil, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için, haber olmayan bir şeyi haber gibi satmak mı istiyorsunuz? Çünkü sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor.

Bunun için görüntümü kullanmanıza izin vermiyorum. Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım konusunda içiniz rahat olsun. Ve eğer daha önce gidersem, bu yalnızca ve %100 benim kararımdır, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum.

Birkaç ay daha Icardi’ye sahipsiniz. Tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz."

ICARDİ GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulsa da henüz resmi olarak bir ayrılık kararı bulunmuyor. Icardi'nin gitmesi durumunda Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Santiago Gimenez ile anlaşma sağlanabileceği de iddia edildi.

ICARDİ'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Temmuz 2023'te başlayan sözleşme 30 Haziran 2026'da sona erecek. 19 Şubat 1993 yılında doğan isim Galatasaray'da adından söz ettirmeyi başardı. Sevilen oyuncunun sözleşmesi bitince gideceğine dair çıkan haberler ise taraftarın gündemine yerleşti.