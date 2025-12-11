Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik viraj öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Özellikle gol yükünü çeken Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na gitme ihtimali, sarı-kırmızılı yönetimi forvet arayışına itti.

OSİMHEN'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK İSİM ALMANYA'DAN

SABAH'a göre son dönemde form düşüklüğü yaşayan Mauro Icardi'nin performansına temkinli yaklaşan yönetim, Arjantinli yıldızın yeni sözleşme talebini askıya aldı. Galatasaray, Icardi'ye güvenini tazelemek yerine, ocak ayında takıma derinlik katacak bir golcü transferi için düğmeye bastı.

ÖNCELİK GİMENEZ

İlk hedefler arasında Milan'dan Santiago Gimenez yer alırken, alternatif listesinde dikkat çeken bir isim öne çıktı: Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Elye Wahi!

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında karşılaştığı rakiplerinden biri olan Frankfurt'un formasını giyen 22 yaşındaki Fransız santrfor, Almanya'da henüz beklenen patlamayı yapamadı. 14 maçta 1 gol ve 3 asist ile oynayan Wahi'nin, sarı-kırmızılı kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi, Fildişi Sahili kökenli genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle Cimbom, hem kadrosundaki golcü opsiyonlarını artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı hedefliyor.