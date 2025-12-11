Menü Kapat
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor

Sezonun ilk yarısını geride bırakmaya hazırlanırken hem Süper Lig'de zirve yarışında hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemine kısa bir süre kala önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Teknik heyet ve yönetim, takımın gol yollarındaki bağımlılığını azaltmak ve derinlik katmak amacıyla forvet hattına takviye yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt'un genç golcüsünü radarına aldı. İşte o isim...

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor
, Süper Lig ve 'ndeki kritik viraj öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Özellikle gol yükünü çeken 'in Afrika Kupası'na gitme ihtimali, sarı-kırmızılı yönetimi forvet arayışına itti.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor

OSİMHEN'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK İSİM ALMANYA'DAN

SABAH'a göre son dönemde form düşüklüğü yaşayan 'nin performansına temkinli yaklaşan yönetim, Arjantinli yıldızın yeni sözleşme talebini askıya aldı. Galatasaray, Icardi'ye güvenini tazelemek yerine, ocak ayında takıma derinlik katacak bir golcü transferi için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor

ÖNCELİK GİMENEZ

İlk hedefler arasında Milan'dan Santiago Gimenez yer alırken, alternatif listesinde dikkat çeken bir isim öne çıktı: Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Elye Wahi!

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında karşılaştığı rakiplerinden biri olan Frankfurt'un formasını giyen 22 yaşındaki Fransız santrfor, Almanya'da henüz beklenen patlamayı yapamadı. 14 maçta 1 gol ve 3 asist ile oynayan Wahi'nin, sarı-kırmızılı kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Devler ligi rakibinden oyuncu alıyor

Galatasaray yönetimi, Fildişi Sahili kökenli genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle Cimbom, hem kadrosundaki golcü opsiyonlarını artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı hedefliyor.

