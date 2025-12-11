Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Çim biçerken buldu! Belediye başkanı bile inanmadığı buluntunun değeri dudak uçuklattı

Almanya'da Bannewitz kasabasında bir belediye çalışanı, bir gölette sekiz altın külçe buldu. Polis, değerli madenin çalıntı olup olmadığını ve gerçek sahibinin kim olduğunu araştırıyor.

Çim biçerken buldu! Belediye başkanı bile inanmadığı buluntunun değeri dudak uçuklattı
AA
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 09:42

'da yer alan Bannewitz kasabasında normal bir gün, olağanüstü bir keşifle son buldu. Bir belediye çalışanı, çim biçme esnasında yağmur suyunu tutmak için yapılan bir gölette sekiz adet altın külçesi buldu. Olay sonrası yetkililer bölgede yaptıkları incelemelerde iki külçe daha keşfetti.

İngiltere merkezli Metro'nun haberine göre, her bir külçe bir ons ağırlığında ve toplam değerinin 30 bin euroyu (yaklaşık 1,5 milyon TL) geçtiği belirtiliyor.

Polis, söz konusu değerli madenin çalıntı olup olmadığını veya bir suçla bağlantısının bulunup bulunmadığını inceliyor. Şu ana kadar herhangi bir kaydıyla ilişkilendirilemedi.

Külçelerin üzerinde yer alan seri numaraları sayesinde, gerçek sahibinin kim olduğu belirlenmeye çalışılacak. Şu anda külçeler, Dresden Emniyet Müdürlüğü'ne ait güvenli bir yerde tutuluyor.

Çim biçerken buldu! Belediye başkanı bile inanmadığı buluntunun değeri dudak uçuklattı

BAŞKAN İNANMAKTA ZORLANDI

Dresden polisi adına konuşan Marko Laske, “20 yılı aşkın meslek hayatımda böyle bir olayla karşılaşmadım. Altın külçelerinin bulunup emniyete teslim edilmesi son derece nadir görülen bir durum.” ifadelerini kullandı.

Yasal süreç gereği, eğer altınların sahibi altı ay içinde ortaya çıkmazsa ve suç unsuru tespit edilmezse, bulunan altınlar belediyeye teslim edilecek.

Bannewitz Belediye Başkanı Heiko Wersig ise eğer altınlar belediyeye verilirse, bu gelirin bölgedeki dernek ve kulüplere aktarılmasını istediğini belirtti.

Başkan, haberi ilk duyduğunda “buna inanmakta zorlandığını” da sözlerine ekledi.

