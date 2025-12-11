Menü Kapat
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Zeray GYO halka arz ne zaman işlem görecek? Katılım endeksine uygun olarak talep toplayacak

Halka arz takvimine yeni eklenen Zeray Gayrimenkul hissesinin talep toplama tarihi netleşti. 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan ZERGY, katılım endeksine uygun satışa çıkarken borsada ZERGY hisse kodunu kullanacak.

Zeray GYO halka arz ne zaman işlem görecek? Katılım endeksine uygun olarak talep toplayacak
açıklığı %25,05 olan Zeray Gayrimenkul halka arzının iskontosu %20,07 olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olan ZERGY, bireysele eşit dağıtım yapacak. Halka arzda T1-T2 bakiye kullanımı da olmayacak.

ZERAY GYO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. Yatırımcılar ZERGY hisse kodu ile satın alım işlemlerini gerçekleştirebilecek. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından borsada işlem görecek. 13 Aralık tarihinde talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından hisse, işlem görmeye başlayacak.

Zeray GYO halka arz ne zaman işlem görecek? Katılım endeksine uygun olarak talep toplayacak

ZERAY GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Fonun kullanım yerleri arasında %20-30 Yeni projelerin finansmanı, %65-75 Yüklenici firmalara hakediş ödemeleri, %0-10 Finansal borçların ödenmesi, %0-5 İşletme sermayesi yer alıyor. Buna göre Zeray GYO, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Zeray GYO halka arz ne zaman işlem görecek? Katılım endeksine uygun olarak talep toplayacak

ZERAY GYO HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Zeray GYO) halka arzında talep toplama süreci başladı. Şirketin halka arzında hisse başına fiyatı 13 lira olarak belirlenirken, toplam büyüklüğün 2 milyar 38 milyon 400 bin lira olması hedefleniyor. Halka arzda, toplam 156 milyon 800 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak.

Zeray Gayrimenkul halka arz ne zaman talep toplayacak? Halka açıklık ve arz büyüklüğü
