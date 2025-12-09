Zeray Gayrimenkul halka arz ne zaman talep toplayacak? Halka açıklık ve arz büyüklüğü

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan ZERGY, katılım endeksine uygun olarak talep toplayacakken olası lot miktarı da duyuruldu. Halka arz sonuçlarının ardından ise dağıttığı lot miktarı netleşecek.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisse, halka arz takviminde yer almaya başladı. Zeray Gayrimenkul, 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. ZERGY hisse kodu ile Yıldız Pazar'da yerini alacak olan hisse, Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak.

ZERAY GAYRİMENKUL NE KADAR LOT VERİR?

Hissenin dağıtacağı lot miktarı halka arz sonuçları sonrasında belli olurken olası miktarlar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL)

- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL)

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL)

- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL)

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL)

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA AÇIKLIĞI VE ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Halka arz açıklığı %25,05 olan ZERGY, eşit dağıtım ile satışa sunulacak. ZERGY hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olarak belirlendi. Katılım endeksine uygun olan ZERGY, bireysele eşit dağıtım gerçekleştirecek.