Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta ikişer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin 6. haftası kapsamında Brann ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesinde Fenerbahçe - Brann kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

BRANN KADRO DEĞERİ

Transfermarkt'ın verilerine göre Norveç ekibi Brann'ın 31 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. 6 milyon Euro piyasa değeri ile takımın en değerli futbolcusu olarak stoper pozisyonunda oynayan Eivind Helland ön plana çıkıyor. Helland'ın hemen arkasından ise 4 milyon Euro ile Felix Horn Myhre, 2.5 milyon Euro ile Emil Kornvig geliyor.

Bran'ın en değerli 10 futbolcusu ise sırayla şöyle:

Eivind Helland - 6 milyon Euro Felix Horn Myhre - 4 milyon Euro Emir Kornvig - 2.5 milyon Euro Saevar Atli Magnusson - 2 milyon Euro Japhet Sery Larsen - 1.5 milyon Euro Eggert Aron Gudmundsson - 1.5 milyon Euro Mathias Dyngeland - 1 milyon Euro Jacob Lungi Sorensen - 1 milyon Euro Niklas Castro - 1 milyon Euro Bard Finne - 900 bin Euro

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusunun ise 35 milyon Euro ile Jhon Duran olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından 24 milyon Euro ile Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri geliyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli 10 futbolcusu şöyle:

Jhon Duran - 35 milyon Euro Edson Alvarez - 24 milyon Euro Youssef En-Nesyri - 24 milyon Euro Kerem Aktürkoğlu - 23 milyon Euro Ederson - 18 milyon Euro Marco Asensio - 17 milyon Euro Dorgeles Nene - 17 milyon Euro Jayden Oosterwolde - 16 milyon Euro Sebastian Szymanski - 14 milyon Euro Milan Skriniar - 14 milyon Euro

FENERBAHÇE BRANN PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler Brann maçından 3 puan alırsa tur atlama ihtimalini neredeyse garantilemiş olacak.

Brann ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Norveç ekibi ligde averaj farkı nedeniyle Fenerbahçe'nin önünde 19. sırada bulunuyor.