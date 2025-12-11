Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe bugün deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan alarak Avrupa Ligi'nde tur atlama ihtimalini yükseltmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe - Brann kadro değeri, puan durumları gündem oldu. Fenerbahçe, Brann kadro karşılaştırması ve en değerli futbolcularının listesi merak ediliyor.

Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 09:24

bu sezon 'nde oynadığı 5 maçta ikişer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin 6. haftası kapsamında Brann ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesinde Fenerbahçe - Brann kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular

BRANN KADRO DEĞERİ

Transfermarkt'ın verilerine göre Norveç ekibi Brann'ın 31 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. 6 milyon Euro piyasa değeri ile takımın en değerli futbolcusu olarak stoper pozisyonunda oynayan Eivind Helland ön plana çıkıyor. Helland'ın hemen arkasından ise 4 milyon Euro ile Felix Horn Myhre, 2.5 milyon Euro ile Emil Kornvig geliyor.

Bran'ın en değerli 10 futbolcusu ise sırayla şöyle:

  1. Eivind Helland - 6 milyon Euro
  2. Felix Horn Myhre - 4 milyon Euro
  3. Emir Kornvig - 2.5 milyon Euro
  4. Saevar Atli Magnusson - 2 milyon Euro
  5. Japhet Sery Larsen - 1.5 milyon Euro
  6. Eggert Aron Gudmundsson - 1.5 milyon Euro
  7. Mathias Dyngeland - 1 milyon Euro
  8. Jacob Lungi Sorensen - 1 milyon Euro
  9. Niklas Castro - 1 milyon Euro
  10. Bard Finne - 900 bin Euro
Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusunun ise 35 milyon Euro ile Jhon Duran olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından 24 milyon Euro ile Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri geliyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli 10 futbolcusu şöyle:

  1. Jhon Duran - 35 milyon Euro
  2. Edson Alvarez - 24 milyon Euro
  3. Youssef En-Nesyri - 24 milyon Euro
  4. Kerem Aktürkoğlu - 23 milyon Euro
  5. Ederson - 18 milyon Euro
  6. Marco Asensio - 17 milyon Euro
  7. Dorgeles Nene - 17 milyon Euro
  8. Jayden Oosterwolde - 16 milyon Euro
  9. Sebastian Szymanski - 14 milyon Euro
  10. Milan Skriniar - 14 milyon Euro
Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular

FENERBAHÇE BRANN PUAN DURUMLARI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler Brann maçından 3 puan alırsa tur atlama ihtimalini neredeyse garantilemiş olacak.

Brann ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Norveç ekibi ligde averaj farkı nedeniyle Fenerbahçe'nin önünde 19. sırada bulunuyor.

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#puan durumu
#Fenerbahçe
#Brann
#Kadro Değeri
#Aktüel
