Fenerbahçe Brann kadro değeri, puan durumları! En değerli futbolcular

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta ikişer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin 6. haftası kapsamında Brann ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesinde Fenerbahçe - Brann kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Norveç ekibi Brann'ın 31 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. 6 milyon Euro piyasa değeri ile takımın en değerli futbolcusu olarak stoper pozisyonunda oynayan Eivind Helland ön plana çıkıyor. Helland'ın hemen arkasından ise 4 milyon Euro ile Felix Horn Myhre, 2.5 milyon Euro ile Emil Kornvig geliyor.
Bran'ın en değerli 10 futbolcusu ise sırayla şöyle:
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli futbolcusunun ise 35 milyon Euro ile Jhon Duran olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın hemen arkasından 24 milyon Euro ile Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri geliyor. Sarı-lacivertlilerin en değerli 10 futbolcusu şöyle:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler Brann maçından 3 puan alırsa tur atlama ihtimalini neredeyse garantilemiş olacak.
Brann ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 8 puan toplayan Norveç ekibi ligde averaj farkı nedeniyle Fenerbahçe'nin önünde 19. sırada bulunuyor.