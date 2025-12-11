Menü Kapat
Tolga Karel'den Kenan İmirzalıoğlu iddiası: 2028 AK Parti milletvekili adayı

Uzun bir süredir Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından "Medya sektöründe büyük ifşalar yaşanacak demiştim" diyerek çok konuşulacak paylaşımda bulundu. Karel "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan İmirzalıoğlu" iddiasıyla dikkat çekti.

Tolga Karel'den Kenan İmirzalıoğlu iddiası: 2028 AK Parti milletvekili adayı
dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle beğeni toplayan ilk olarak "Medya sektöründe büyük ifşalar yaşanacak demiştim" diyerek bunun bir başlangıç olduğunu belirtti. Tolga Karel daha sonra yaptığı paylaşımda ise "2028 milletvekili adayı " dedi.

TOLGA KAREL'DEN PEŞ PEŞE ÇOK OKNUŞULACAK İDDİALAR

Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Tolga Karel son olarak ise “Evet hatırlarsanız 1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. O gün mesaj kutuma gerek dostlarım gerekse takipçilerimden yüzlerce mesaj geldi!!! Daha kimse konuşmazken bu tabii daha başlangıç.” dedi.

Tolga Karel'den Kenan İmirzalıoğlu iddiası: 2028 AK Parti milletvekili adayı

TOLGA KAREL'DEN KENAN İMİRZALIOĞLU İDDİASI

Tolga Karel Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım" dedi ve "Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Tolga Karel'den Kenan İmirzalıoğlu iddiası: 2028 AK Parti milletvekili adayı
