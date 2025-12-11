Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Tahvil Kralı Gundlach'tan altın sinyali

Yatırım çevrelerinde “Tahvil Kralı” olarak tanınan Jeffrey Gundlach, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, doların zayıflayacağı beklentisinin etkisiyle yabancı varlıklara ve emtialara yeniden yöneldiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tahvil Kralı Gundlach'tan altın sinyali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:21

DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, son dönemde emtia piyasasında pek kimsenin fark etmediği bir hareketlilik olduğunu söyledi.

çevrelerinde “Tahvil Kralı” olarak tanınan Gundlach, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, doların zayıflayacağı beklentisinin etkisiyle yabancı varlıklara ve emtialara yeniden yöneldiğini belirtti.

CNBC’ye konuşan Gundlach, “Emtialar genel olarak sessizce yükselmeye başladı” derken, yıllar sonra ilk kez geniş bir emtia grubuna karşı net şekilde pozitif görüş açıkladığını vurguladı. “Bir emtia endeksi artık mantıklı bir yatırım olabilir” ifadesini de ekledi.

Tahvil Kralı Gundlach'tan altın sinyali

’İN İNDİRİMİ SONRASI DENGELER DEĞİŞİYOR

Gundlach’ın sözleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çektiği kararın hemen ardından geldi. Bu, Fed’in yıl içindeki üçüncü faiz indirimi oldu ve piyasada “ zayıflayabilir” beklentisini güçlendirdi.

Gundlach’a göre bu süreç, dâhil birçok emtia için destekleyici bir zemin oluşturuyor. 2024 sonunda yaklaşık 95 milyar dolar yöneten deneyimli yatırımcı, eylül ortasında portföylerde altının payının yüzde 25’e çıkarılması gerektiğini söylemiş, ekim sonunda ise bu oranı bir miktar azaltmıştı. Şimdi ise altının hâlâ portföylerde yer alması gerektiğini vurguluyor.

Tahvil Kralı Gundlach'tan altın sinyali

DOLAR BASKISI AZALIRSA…

Gundlach’ın emtialara yeniden pozitif bakmasının temelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra “daha güvercin” bir Fed Başkanı atayabileceği beklentisi yatıyor. Ona göre böyle bir senaryo, faizlerin daha düşük kalmasına, getiri eğrisinin dikleşmesine ve dolar üzerinde baskının artmasına yol açabilir.

Bu da doğal olarak ABD dışı varlıklara ilgiyi yükseltebilir. Gundlach, özellikle gelişmekte olan ülke tahvillerinin bu yıl zaten güçlü bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.

Tahvil Kralı Gundlach'tan altın sinyali

'DOLAR DIŞI YATIRIMLARIN ZAMANI YENİ BAŞLIYOR'

Gundlach, yatırımcılara açık bir çağrı yaparak “Dolar dışı varlıklara yatırımları artırmalısınız. Bence bu süreç daha yeni başladı; dolar dışı yatırımların dolar bazlı varlıklardan daha iyi performans göstereceği bir dönemin içindeyiz.” Dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Mehmet Ali Yıldırımtürk rakamı açıkladı
ETİKETLER
#fed
#dolar
#altın
#faiz
#yatırım
#Emtia Piyasaları
#Jeffrey Gundlach
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.