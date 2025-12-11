Tahvil Kralı Gundlach'tan altın sinyali

DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, son dönemde emtia piyasasında pek kimsenin fark etmediği bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Yatırım çevrelerinde “Tahvil Kralı” olarak tanınan Gundlach, çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, doların zayıflayacağı beklentisinin etkisiyle yabancı varlıklara ve emtialara yeniden yöneldiğini belirtti.

CNBC’ye konuşan Gundlach, “Emtialar genel olarak sessizce yükselmeye başladı” derken, yıllar sonra ilk kez geniş bir emtia grubuna karşı net şekilde pozitif görüş açıkladığını vurguladı. “Bir emtia endeksi artık mantıklı bir yatırım olabilir” ifadesini de ekledi.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ SONRASI DENGELER DEĞİŞİYOR

Gundlach’ın sözleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çektiği kararın hemen ardından geldi. Bu, Fed’in yıl içindeki üçüncü faiz indirimi oldu ve piyasada “dolar zayıflayabilir” beklentisini güçlendirdi.

Gundlach’a göre bu süreç, altın dâhil birçok emtia için destekleyici bir zemin oluşturuyor. 2024 sonunda yaklaşık 95 milyar dolar yöneten deneyimli yatırımcı, eylül ortasında portföylerde altının payının yüzde 25’e çıkarılması gerektiğini söylemiş, ekim sonunda ise bu oranı bir miktar azaltmıştı. Şimdi ise altının hâlâ portföylerde yer alması gerektiğini vurguluyor.

DOLAR BASKISI AZALIRSA…

Gundlach’ın emtialara yeniden pozitif bakmasının temelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra “daha güvercin” bir Fed Başkanı atayabileceği beklentisi yatıyor. Ona göre böyle bir senaryo, faizlerin daha düşük kalmasına, getiri eğrisinin dikleşmesine ve dolar üzerinde baskının artmasına yol açabilir.

Bu da doğal olarak ABD dışı varlıklara ilgiyi yükseltebilir. Gundlach, özellikle gelişmekte olan ülke tahvillerinin bu yıl zaten güçlü bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.

'DOLAR DIŞI YATIRIMLARIN ZAMANI YENİ BAŞLIYOR'

Gundlach, yatırımcılara açık bir çağrı yaparak “Dolar dışı varlıklara yatırımları artırmalısınız. Bence bu süreç daha yeni başladı; dolar dışı yatırımların dolar bazlı varlıklardan daha iyi performans göstereceği bir dönemin içindeyiz.” Dedi.