Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yonca Evcimik'in sözleri tepki topladı: Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum

Sallayalım Dünyayı, Abone, Kendine Gel ve 8.15 Vapuru gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan'ın programında 'Köpek sesi duymak istemiyorlarmış ben de çocuk sesi duymak istemiyorum' sözleriyle yorum yağmuruna tutuldu.

Yonca Evcimik'in sözleri tepki topladı: Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:07

Müzikle başladığı kariyerine oyunculuğu da sığdıran 62 yaşındaki , son açıklamalarıyla tepki topladı. Yeni çıkardığı Lambada ile dikkatleri üzerine çeken Evcimik, "Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum" dedi.

YONCA EVCİMİK SÖZLERİYLE TEPKİ TOPLADI

Yonca Evcimik katıldığı programda, "Köpek sesi duymak istemiyorum diyorlar. Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Koşan çocuğunun. Ben de yalnız yaşayan kadınım çocuktan hoşlanmıyorum uyduruyorum şu an, örnek veriyorum. Ben de o gürültüden hoşlanmıyorum belki." diyerek tepki çekti.

Yonca Evcimik'in sözleri tepki topladı: Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum

Sosyal medyada bu kıyaslama alırken, Yonca Evcimik'e "Ne saçma kıyas", "Böyle saçma kıyaslama mı olur" yorumları yağdı.

Yonca Evcimik'in sözleri tepki topladı: Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum
