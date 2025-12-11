Yonca Evcimik'in sözleri tepki topladı: Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum

Müzikle başladığı kariyerine oyunculuğu da sığdıran 62 yaşındaki Yonca Evcimik, son açıklamalarıyla tepki topladı. Yeni çıkardığı Lambada ile dikkatleri üzerine çeken Evcimik, "Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum" dedi.

YONCA EVCİMİK SÖZLERİYLE TEPKİ TOPLADI

Yonca Evcimik katıldığı programda, "Köpek sesi duymak istemiyorum diyorlar. Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Koşan çocuğunun. Ben de yalnız yaşayan kadınım çocuktan hoşlanmıyorum uyduruyorum şu an, örnek veriyorum. Ben de o gürültüden hoşlanmıyorum belki." diyerek tepki çekti.

Sosyal medyada bu kıyaslama eleştiri alırken, Yonca Evcimik'e "Ne saçma kıyas", "Böyle saçma kıyaslama mı olur" yorumları yağdı.