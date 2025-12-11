Kendi rekorunu da kırdı: 72 saat boyunca ağaca sarılı durdu

Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı. 22 yaşındaki Muthoni, küresel çapta ses getiren eylemi, çevre protestosu olarak tanımladı. Eylemin amacı Kenya’nın ormanlarının korunması, yerli toplulukların rolünün tanınması ve çevresel yıkımın tetiklediği ruh sağlığı sorunlarına dikkat çekmekti.

KENDİ REKORUNU DA KIRDI

Muthoni, 72 saatlik ağaç sarılmasıyla, kendi 48 saatlik rekorunu da geride bıraktı. Muthoni, ağaca sarılmaya 8 Aralık’ta, saat 12.20’de Nyeri Valiliği önünde başladı. Guinness kurallarına göre üç gün boyunca yiyecek, su, mola ve fiziksel teması kesme hakkı olmadan, aralıksız şekilde ağaca sarılmayı sürdürdü.

Soğuk gece sıcaklıklarına, yorgunluğa ve hareketsiz geçen uzun saatlere rağmen kendi rekorunu kırmayı bırakmayı başardı. Son saatlerde bölgeye akın eden insanlar da tezahüratlarla destek verdi.

3 SAAT GÖZLERİ BAĞLIYDI

Rekor denemesi sırasında 3 saat kadar gözleri bağlı bir şekilde ağaca sarılı duran Muthoni, bu şekilde de engelli bireylerin iklim adaletsizliğine karşı yaşadığı kırılganlıklara dikkat çekti.

Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce Kenyalı genç, dayanışma için benzer mini eylemler düzenledi.

Eylem ülke genelinde güçlü bir destek gördü. Eski Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, genç aktivisti cesaretlendirdi. Nyeri Valisi Mutahi Kahiga, Muthoni'nin durumunu yakından takip etti.