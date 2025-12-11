Menü Kapat
Editor
 TGRT Haber

Mehmet Akif Ersoy’un flörtü E.A. kim? Savcılık ifadesinde yanıtladı

Mehmet Akif Ersoy E A sorusuna yanıt verdi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu kullandırma” ve “cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama” suçlamalarıyla tutuklandı. Ersoy savcılık ifadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddederken, soruşturma kapsamında ifadesine konu edilen E.A. ile bir dönem flört ettiklerini ancak ilişkinin kısa süre sonra sona erdiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un flörtü E.A. kim? Savcılık ifadesinde yanıtladı
Haber Merkezi
11.12.2025
11.12.2025
” soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaların tümünü kabul etmediğini söyleyerek birçok iddiaya tek tek yanıt verdi.

Mehmet Akif Ersoy’un flörtü E.A. kim? Savcılık ifadesinde yanıtladı

MEHMET AKİF ERSOY E A KİM?

kapsamında Mehmet Akif Ersoy’un ifadesinde bahsedilen E.A., Ersoy’un açıklamasına göre flörtü olarak bilinmektedir. Ersoy, E.A. ile bir dönem görüştüklerini ancak bu sürecin kısa sürdüğünü ve ilişkiyi sonlandırdıklarını belirtti. E.A.’nın kız kardeşini tanımadığını, kendisini ise yalnızca E.A. üzerinden bildiğini ifade eden Ersoy, bu isimle ilgili ortaya atılan iddiaları tamamen reddetti.

Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi şu şekildedir:

Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. A. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.”

Mehmet Akif Ersoy’un flörtü E.A. kim? Savcılık ifadesinde yanıtladı

E.A. ile ilgili savcılık dosyasında yer alan iddialara karşılık Ersoy, kendisinin bu kişiyi herhangi bir şekilde korumadığını, hatta tam tersine E.A. ve annesini emniyete yönlendirdiğini belirtti.

Soruşturmada isim ve soyisim baş harflerinin kodlandığı E.A.’nın tam adı ve kim olduğu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Akif Ersoy’un flörtü E.A. kim? Savcılık ifadesinde yanıtladı

MEHMET AKİF ERSOY E. A. HAKKINDA NE DEDİ?

Mehmet Akif Ersoy, savcılık ifadesinde E.A. ile ilgili anlatılan hiçbir iddiayı kabul etmediğini ifade etti. E.A.’nın arkadaşlarıyla arasında olduğu öne sürülen diyaloğu “çok çirkin” olarak nitelendiren Ersoy, böyle bir şeyin asla yaşanmadığını söyledi. Eski bir flört ilişkisi yaşadıklarını belirten Mehmet Akif Ersoy, iddialarda geçen görüşme ve konuşmaların tamamını yalanladı.

Mehmet Akif Ersoy’un flörtü E.A. kim? Savcılık ifadesinde yanıtladı

MEHMET AKİF ERSOY'UN SAVCILIK İFADESİ

Mehmet Akif Ersoy, savcılık ifadesinde hayatında hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Kendisiyle ilgili uyuşturucuya ilişkin anlatılan tüm iddiaları reddeden Ersoy, özellikle evinde kadınlara uyuşturucu vererek çoklu ilişki ortamı oluşturduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. Grup ilişki iddialarını da reddeden Ersoy, bu tür suçlamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca karıştığı köprü kazasında uyuşturucu etkisinde olduğu yönündeki anlatımları da yalanlayarak, o kazaya dair polis tutanağının bulunduğunu söyledi.

Savcılık ifadesinde yer alan diğer isimlerle ilişkisine dair de açıklamalarda bulunan Ersoy; B.K., M.D., S.D., K.U., S.T. gibi isimlerle ilgili iddiaları da kabul etmedi. Bazı kişilerle yalnızca sektörden tanıştığını, bazılarıyla hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını söyledi. Barcelona’ya bazı arkadaşlarıyla tatile gittiklerini doğrulayan Ersoy, burada da uyuşturucu veya benzeri bir durum yaşanmadığını kaydetti. Arkadaşlarının telefonundan uyuşturucu siparişi verdiği iddialarını ise kesin dille reddederek, geçmişte bu iddialara benzer içerik paylaşımlarının yer aldığı sosyal medya hesabı hakkında o dönemde suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

#uyuşturucu
#iddia
#soruşturma
#ea sports fc 24
#Ifadeye Çağırıldı
#Mehmet Akif Ersoy
#Aktüel
