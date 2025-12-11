Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
10°
 Berrak Arıcan Baş

Ukrayna, barış planını ABD'ye teslim etti: İçinde bazı yeni fikirler var

ABD basını, Ukrayna'nın 20 maddelik barış planını Başkan Donald Trump yönetimine teslim ettiğini yazdı. Planda, toprak ve Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi’nin konrolüne ilişkin "bazı yeni fikirler" olduğu belirtildi.

Ukrayna, barış planını ABD'ye teslim etti: İçinde bazı yeni fikirler var
IHA
11.12.2025
11.12.2025
16:32

basını, barış görüşmelerini yakından takip eden adı açıklanmayan Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ’nın 20 maddelik barış planını ABD tarafına teslim ettiğini açıkladı. Haberde, gözden geçirilen barış planının toprak ve Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi’nin konrolüne ilişkin "bazı yeni fikirler" içerdiği aktarıldı.

Haberde, Ukraynalı yetkilinin "Bu barış planının yeni bir versiyonu değil, 20 madde aynı. Yalnızca yeniden gözden geçirildi. Şuanda 3 belge var; temel 20 madde, güvenlik garantileri ile ekonomi ve yeniden yapılandırma ile ilgili belge. Dün, ekonomi, bugün de garantiler konusunu ele aldık" ifadeleri aktarıldı.

Ukrayna, barış planını ABD'ye teslim etti: İçinde bazı yeni fikirler var

ZELENSKİY DUYURMUŞTU

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 grubu ülkelerinin liderleri ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 8 Kasım’da yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunmuş, Ukrayna-Avrupa barış planına ilişkin "Plan, yarın akşam saatlerinde hazır olacak. Onu tekrar gözden geçirip ABD'ye göndereceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ve ABD müzakere ekiplerinin bufün barış planı hakkında çevrimiçi istişarelerde bulunmaları bekleniyor.

