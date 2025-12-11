Menü Kapat
10°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Protestolar sonrası Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov artan toplumsal memnuniyetsizlik gerekçesiyle istifa etti. Jelyazkov, protestolar karşısında ülkede halkın ön planda olduğunu belirtti.

Protestolar sonrası Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin önergesiyle yapılacak koalisyon hükümeti için güven oylaması öncesi kararı aldı.

Jelyazkov, parlamento sırasında yaptığı konuşmada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

Protestolar sonrası Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

NE OLDU?

Bulgaristan'da hükümetin vergiler ve sosyal güvenlik prim ödemelerinin artırılması gibi tedbirler öngören bütçe planları aleyhinde geçtiğimiz hafta başlayan büyük çaplı hükümet karşıtı ülke geneline yayıldı. Dün akşam başkent Sofya ve ülke genelinde 25'ten fazla şehirde büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Protestocular, Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki hükümetin istifasını ve 2026 yılı bütçesinde devlet fonlarının adil dağıtılmasını talep etti. Bazı göstericiler polisle çatıştı, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Protestolar sonrası Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
