TGRT Haber
24°
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de başsavcı istifa etti! Trump 'ben kovdum' dedi

ABD Virginia eyaleti Başsavcısı Erik Siebert görevinden istifa etti. Medya, Siebert'in New York Başsavcısı James'e karşı açılması planlanan bir ceza davası nedeniyle Başkan Trump'ın baskılarına dayanamadığı için istifa ettiğini ileri sürüyor.

ABD'de başsavcı istifa etti! Trump 'ben kovdum' dedi
AA
21.09.2025
21.09.2025
ABD'nin eyaleti Başsavcısı Erik Siebert dün akşam ilettiği bir e-posta ile istifasını ofisindeki çalışanlarına duyurdu.

E-postada, “Bu akşam, Virginia doğu bölgesi başsavcılığından istifamı istedim.” diyen Siebert, çalışma arkadaşlarına "her gün uğruna çabaladıkları adalet arayışı" için teşekkür etti.

Siebert, gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ABD medyasında, New York Başsavcısı James’e karşı açması yönünde "Başkan Trump'ın baskıları" ve "bu konuda delil bulamaması" nedeniyle Siebert’in görevinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Ocak ayından bu yana prestijli Doğu Virginia Bölgesi ofisinin vekaleten başsavcılığını yapan Siebert, ABD Senatosu'nda adaylığının onaylanmasını bekliyordu.

"O AYRILMADI, BEN KOVDUM"

Başkan Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “O ayrılmadı, adaylığını geri çektim ve ben kovdum.” diyerek Siebert’in Virginia eyaleti Demokrat Senatörlerinden destek aldığını iddia etti.

New York Başsavcısı James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmıştı.

Yargılama sonucunda16 Şubat 2024'te de yargıç, "emlak sektöründe hileli işler yapmaktan" Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Jr. ve Eric Trump'ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Davanın “siyasi saikle” açıldığını savunan Trump, Beyaz Saray’a geldikten sonra James’i yolsuzlukla suçlayarak, görevinden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump, James’in “ev kredisi” dolandırıcılığına karıştığını iddia etmiş ve "Herkes New York'u tekrar büyük yapmaya çalışıyor ve bu kaçık sahtekar görevdeyken bu asla yapılamaz." ifadesini kullanmıştı.

