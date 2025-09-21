Trump’tan Afganistan’a rest: "Bagram’ı vermezseniz başınız derde girer"

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından Afganistan’a net bir uyarı yaptı: “Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü’nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak.” Paylaşımında, üssün ABD’ye ait olduğunu hatırlatarak iade talebini yineledi. Bu sözler, uluslararası arenada yankı buldu.

BASIN TOPLANTISINDA ÜSSÜN ÖNEMİ

İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde basın toplantısı düzenleyen Trump, Bagram’ın kritik konumuna dikkat çekti: “Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması.” Üssün Çin’e yakınlığı, stratejik bir koz olarak öne çıkarıldı.

BIDEN’E YÖNELİK SUÇLAMA

Trump, daha önceki açıklamalarında eski Başkan Joe Biden yönetimini sertçe eleştirmişti. Biden’ı, Bagram Hava Üssü’nü Çin’in kontrolüne terk etmekle suçlayan Trump, bu ihmali ABD’nin güvenliğine darbe olarak nitelendirmişti. Bu yeni rest, tartışmaları alevlendirdi.