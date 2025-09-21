Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Trump’tan Afganistan’a rest: "Bagram’ı vermezseniz başınız derde girer"

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’a sert bir uyarı gönderdi! Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Bagram Hava Üssü’nün ABD’ye iadesi için “kötü şeyler olacak” restini çekti. İngiltere ziyaretindeki basın toplantısında da üssün stratejik önemini vurguladı. İşte detaylar…

Trump’tan Afganistan’a rest:
, Truth Social adlı sosyal medya hesabından ’a net bir uyarı yaptı: “Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü’nü inşa eden 'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak.” Paylaşımında, üssün ABD’ye ait olduğunu hatırlatarak iade talebini yineledi. Bu sözler, uluslararası arenada yankı buldu.

Trump’tan Afganistan’a rest: "Bagram’ı vermezseniz başınız derde girer"

BASIN TOPLANTISINDA ÜSSÜN ÖNEMİ

İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde basın toplantısı düzenleyen Trump, Bagram’ın kritik konumuna dikkat çekti: “Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın 'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması.” Üssün Çin’e yakınlığı, stratejik bir koz olarak öne çıkarıldı.

Trump’tan Afganistan’a rest: "Bagram’ı vermezseniz başınız derde girer"

BIDEN’E YÖNELİK SUÇLAMA

Trump, daha önceki açıklamalarında eski Başkan yönetimini sertçe eleştirmişti. Biden’ı, Bagram Hava Üssü’nü Çin’in kontrolüne terk etmekle suçlayan Trump, bu ihmali ABD’nin güvenliğine darbe olarak nitelendirmişti. Bu yeni rest, tartışmaları alevlendirdi.

