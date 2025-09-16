ABD Başkanı Trump gelmeden Google'dan flaş hamle: İngiltere'ye dev yatırım

Google, yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için İngiltere'ye 5 milyar sterlin yatırım yapacak. Google Cloud gibi yapay zeka hizmetleri için Londra yakınlarında bir veri merkezi kurulacak. Söz konusu yatırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye resmi ziyareti öncesinde duyuruldu.

8 BİN 250 İSTİHDAM OLUŞTURACAK

Açıklamada, Google'ın İngiltere'ye toplamda 5 milyar sterlinlik yatırımının gelecek 2 yıl boyunca altyapı ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı kaydedildi. Bu arada, söz konusu yatırımın, ülkede yıllık 8 bin 250 istihdam oluşturması bekleniyor.

Ayrıca, Google, İngiltere'de şebeke istikrarına ve enerji geçişine katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlaşmayı Shell ile yaptığını duyurdu. Trump'ın bugün İngiltere'yi ziyaret etmesi ve ziyareti sırasında 10 milyar doların üzerinde ekonomik anlaşmalar yapılması bekleniyor.