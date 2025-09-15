Google'ın yapay zeka özeti başını ağrıttı! ABD'de ilk büyük dava açıldı

Rolling Stone, Variety ve Billboard gibi önemli yayınların sahibi olan Penske Media, teknoloji devi Google'a karşı Washington DC Federal Bölge Mahkemesi'nde dava açtı. Şirket, Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews) özelliğinin kendi sitelerindeki içeriklerden yasa dışı bir şekilde yararlandığını iddia ediyor.

Dava dilekçesinde, Google'ın yapay zeka özetlerinin Penske ve diğer yayıncıların web sitelerine gelen kullanıcı trafiğini azalttığı ve bu durumun bağlı gelirlerde düşüşe yol açtığı ifade edildi.

"TRAFİK VE GELİRLERİMİZ DÜŞTÜ"

Penske Media, Google aramalarının yaklaşık yüzde 20'sinin artık AI Overviews içeriği sunduğunu belirtiyor. Şirket, bu oranın ilerleyen dönemde artmasının beklendiğini ve 2024'te bağlı gelirlerin zirveye kıyasla üçte birden fazla düştüğünü kaydetti. Google sözcüsü Jose Castaneda ise iddiaları reddederek AI Overviews'in daha geniş bir site çeşitliliğine trafik sağladığını söyledi.

Bu yılın başlarında Google, eğitim teknolojisi şirketi Chegg tarafından benzer bir dava ile karşı karşıya kalmıştı. Chegg davası, Google'ın AI Overviews özelliğinin web sitesi trafiği ve gelirlerini olumsuz etkilediğini ileri sürüyordu. Penske davası ise, Google'a karşı büyük bir ABD yayıncısı tarafından açılan ilk dava olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Google, yapay zeka nedeniyle hukuki sorun yaşayan tek şirket değil. 2023 yılında New York Times, OpenAI'a dava açarak yayınlanmış haber makalelerinin sohbet botlarını eğitmek için telif ücreti ödenmeden kullanıldığını ileri sürdü. Yakın zamanda ise Anthropic, Claude chatbot uygulamasının telifli içerik kullanımı ile ilgili toplu davada 1,5 milyar dolarlık uzlaşmayı kabul etti.