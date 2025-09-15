Yapay zeka rekabeti kızışıyor! Google'dan dikkat çeken atak

Google'ın yapay zeka sohbet uygulaması Gemini, Apple App Store'un ücretsiz uygulamalar sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Hindistan, Türkiye ve ABD gibi ülkelerde en çok indirilen uygulama konumuna gelen Gemini, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Elon Musk'ın Grok'u gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekibi tebrik ederek bu başarının "sadece başlangıç" niteliğinde olduğunu vurguladı.

NANO BANANA MODELİ GEMİNİ'IN YILDIZINI PARLATTI

Gemini’ın yükselişinde, ağustos ayında piyasaya sürülen “Nano Banana” adlı görüntü düzenleme aracının etkisi büyük. Kullanıcılar, yeni model sayesinde kendi fotoğraflarını hiper gerçekçi 3D figürlere dönüştürüp sosyal medyada paylaşıyor. Trendin yayılmasıyla birlikte milyonlarca görsel üretildi, siyasiler ve ünlü isimler de akıma katılarak ilgiyi artırdı.

Gemini’ın App Store’da zirveye çıkması, Elon Musk’ın Apple’a açtığı davanın ardından geldi. Musk, Grok’un kasıtlı olarak sıralamalarda geri tutulduğunu öne sürmüştü. Ancak son haftalarda Gemini’ın ve diğer yapay zeka uygulamalarının üst sıralara tırmanması, Apple'ın taraflı olduğu iddialarını zayıflatıyor.