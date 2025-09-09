ChatGPT ile ilişkilendirilen ruh sağlığı sorunlarına bağlı birden fazla ölüm haberinin ardından, OpenAI'ın sohbet robotunun verdiği "tıbbi tavsiyeler" bir kişinin daha hayatına mal oluyordu. Daily Mail'e konuşan 37 yaşındaki Warren Tierney, chatbot'un kendisine boğaz ağrısının endişe kaynağı olmadığını söylemesine rağmen dördüncü evre kanser teşhisinin nasıl konduğunu anlattı.

"KANSER OLMANIZ PEK OLASI DEĞİL" DEDİ

Bu yılın başlarında Tierney, yutkunmayı bile zorlaştıracak kadar kötüleşen sürekli boğaz ağrısı hakkında ChatGPT'ye danışmaya başladı. Tıpkı babası gibi kendisinin de kanser olup olamayacağını merak etmişti. Daily Mail ile paylaşılan ekran görüntülerine göre, sohbet botu Tierney'in kanser olma ihtimalinin çok düşük olduğunu savundu.

Tierney, ağrısının kan sulandırıcı ilaçlar aldıktan sonra bir kurabiye yemesine yetecek kadar iyileştiğini söylediğinde, ChatGPT bunu "çok cesaret verici bir işaret" olarak değerlendirdi. Tierney de sadece sohbet botuna güvenmekle yetinerek boğaz ağrısını doktora danışmaya ihtiyacı olmadığını düşündü.

Ağrıları tekrar kötüleştiğinde daha fazla tavsiye almak için sohbet botuna tekrar başvurdu. Bir noktada yapay zeka, "Adil olalım, eğer bu kanserse, bana dava açmanıza gerek kalmaz. Mahkeme beyannamenizi yazar ve size bir Guinness alırım" diye cevap verdi.

DÖRDÜNCÜ EVRE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Irish Independent'ın haberine göre, Tierney semptomlarının kötüleşmesinden birkaç ay sonra doktora gittiğinde şok yaşadı. Kendisine, ilerlemiş aşamada tespit edildiği için hayatta kalma şansının çok düşük olduğu dördüncü evre yemek borusu kanseri teşhisi kondu.

Şu anda eşi Evelyn Dore hastane masrafları için fon toplamaya çalışıyor. Hastane yatağında konuşan Tierney, Daily Mail'e verdiği demeçte ChatGPT'ye olan yanlış güvenin "muhtemelen kendisine birkaç ay ömre mal olduğunu" söyledi ve ekledi:

"ChatGPT muhtemelen ciddi bir tedavi almamı geciktirdi. Yapay zeka modeli, sizi meşgul etmek için duymak istediğiniz şeyleri söylemeye çalışıyor. Bir dereceye kadar, benimle ilgili söylediklerinin istatistiksel olasılığı çok doğruydu. Ama ne yazık ki bu özel durumda değildi. Belki de ona fazla güvendim. Bu yüzden başım büyük belada."

Pişmanlık duyan adam, kullanıcıların bu tür uyarıları dikkate almadıklarında neler olabileceğinin "canlı bir örneği" olduğunu belirtti.

Daily Mail'in Tierney hakkındaki yorum talebine cevap olarak OpenAI, ChatGPT'nin "herhangi bir sağlık durumunun tedavisinde kullanılmak için tasarlanmadığını ve profesyonel tavsiyenin yerine geçmediğini" savundu.