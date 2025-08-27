ChatGPT'ye "haksız ölüm" davası: Aile, oğullarının intiharından OpenAI'ı sorumlu tuttu

Kaliforniyalı bir çift, ergenlik çağındaki oğullarının ölümü nedeniyle OpenAI'a dava açtı. Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin, oğullarını intihara teşvik ettiğini iddia ediyorlar.

BBC'nin haberine göre, OpenAI'a yönelik açılan ilk "haksız ölüm" davası" olarak kayıtlara geçen dava, 16 yaşındaki Adam Raine'in ebeveynleri Matt ve Maria Raine tarafından salı günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde başlatıldı.

ÇOCUĞUNUN İNTİHARINDAN CHATGPT'Yİ SORUMLU TUTTULAR

Aile, nisan ayında hayatını kaybeden Adam ile ChatGPT arasında geçen konuşma kayıtlarını mahkemeye sundu. Söz konusu kayıtlarda Raine'in intihar düşüncelerini anlattığı, yapay zekanın ise onun "en zararlı ve kendine yönelik yıkıcı düşüncelerini onayladığı" öne sürülüyor.

OpenAI, BBC'ye yaptığı açıklamada, başvuruyu incelediğini belirterek, "Bu zor dönemde Raine ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Ayrıca salı günü web sitesinde "akut krizlerin ortasında ChatGPT'yi kullanan insanların son zamanlarda yaşanan yürek burkan vakaları bizi çok üzüyor" diyen bir not yayınladı. Notta, "ChatGPT, insanları profesyonel yardım almaya yönlendirmek için eğitilmiştir" diye eklendi. Yardımlar arasında ABD'deki 988 intihar ve kriz yardım hattı veya İngiltere'deki Samaritans gibi kuruluşlar yer alıyor.

Ancak şirket, "sistemlerimizin hassas durumlarda beklenildiği şekilde davranmadığı anlar oldu" itirafında bulundu. Dava belgesinde, OpenAI ihmal ve haksız ölümle suçlanıyor. Tazminatın yanı sıra "böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için ihtiyati tedbir" talep ediliyor.