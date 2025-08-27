Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT'ye "haksız ölüm" davası: Aile, oğullarının intiharından OpenAI'ı sorumlu tuttu

ABD'de yaşayan bir çift, 16 yaşındaki oğullarının intiharı sonrası OpenAI'a dava açtı. Aile, ChatGPT'nin gencin ölüm kararını desteklediğini öne sürüyor.

ChatGPT'ye
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:13

Kaliforniyalı bir çift, ergenlik çağındaki oğullarının ölümü nedeniyle 'a açtı. sohbet botu 'nin, oğullarını intihara teşvik ettiğini iddia ediyorlar.

BBC'nin haberine göre, OpenAI'a yönelik açılan ilk "haksız ölüm" davası" olarak kayıtlara geçen dava, 16 yaşındaki Adam Raine'in ebeveynleri Matt ve Maria Raine tarafından salı günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde başlatıldı.

ChatGPT'ye "haksız ölüm" davası: Aile, oğullarının intiharından OpenAI'ı sorumlu tuttu

ÇOCUĞUNUN İNTİHARINDAN CHATGPT'Yİ SORUMLU TUTTULAR

Aile, nisan ayında hayatını kaybeden Adam ile ChatGPT arasında geçen konuşma kayıtlarını mahkemeye sundu. Söz konusu kayıtlarda Raine'in düşüncelerini anlattığı, yapay zekanın ise onun "en zararlı ve kendine yönelik yıkıcı düşüncelerini onayladığı" öne sürülüyor.

OpenAI, BBC'ye yaptığı açıklamada, başvuruyu incelediğini belirterek, "Bu zor dönemde Raine ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

ChatGPT'ye "haksız ölüm" davası: Aile, oğullarının intiharından OpenAI'ı sorumlu tuttu

Ayrıca salı günü web sitesinde "akut krizlerin ortasında ChatGPT'yi kullanan insanların son zamanlarda yaşanan yürek burkan vakaları bizi çok üzüyor" diyen bir not yayınladı. Notta, "ChatGPT, insanları profesyonel yardım almaya yönlendirmek için eğitilmiştir" diye eklendi. Yardımlar arasında ABD'deki 988 intihar ve kriz yardım hattı veya İngiltere'deki Samaritans gibi kuruluşlar yer alıyor.

Ancak şirket, "sistemlerimizin hassas durumlarda beklenildiği şekilde davranmadığı anlar oldu" itirafında bulundu. Dava belgesinde, OpenAI ihmal ve haksız ölümle suçlanıyor. Tazminatın yanı sıra "böyle bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için ihtiyati tedbir" talep ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OpenAI neden dava ediliyor?
Çünkü aile, ChatGPT'nin oğullarının intihar düşüncelerini onayladığını ve bu durumun ölümüne yol açtığını iddia ediyor.
