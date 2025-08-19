ChatGPT'den bütçe dostu paket: ChatGPT Go

Yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin mevcut Plus ve Pro planlarını pahalı bulanlar için OpenAI, yeni bir seçeneği devreye aldı. Teknoloji devi, en uygun fiyatlı abonelik paketi olan ChatGPT Go özelliğini resmen duyurdu. Yeni platform, şirketin en büyük ikinci pazarı Hindistan'da kullanıma açıldı.

CHATGPT GO EN UYGUN FİYATLI OPENAI ABONELİĞİ OLDU

Aylık 399 rupi (yaklaşık 4,57 dolar - 186 lira) fiyat etiketiyle gelen ChatGPT Go, ücretsiz sürüme kıyasla kullanıcıların on kat daha fazla mesaj göndermesine ve on kat daha fazla görsel oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca daha hızlı cevap süreleri de sunuyor.

Microsoft destekli şirket, yaptığı açıklamada ChatGPT Go'nun, ChatGPT'nin gelişmiş yeteneklerine daha uygun bir fiyata erişmek isteyen Hintli kullanıcılar için tasarlandığını belirtti. Şirketin Hindistan'daki diğer abonelik planları ise şöyle:

ChatGPT Pro (en üst seviye): Ayda 19 bin 900 rupi

ChatGPT Plus (orta seviye): Ayda 1.999 rupi

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu yılın başlarında Hindistan BT Bakanı ile bir araya gelerek düşük maliyetli bir yapay zeka ekosistemi oluşturma planlarını tartışmıştı. Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada ise Altman, Hindistan'ın ABD'den sonra kullanıcı tabanı açısından "OpenAI'ın en büyük ikinci pazarı olduğunu ve yakında en büyüğü haline gelebileceğini" belirtmişti.

TÜRKİYE'DE AKTİF EDİLMEDİ

ChatGPT Go planız henüz Türkiye'de kullanılamıyor. OpenAI, aylık 20 dolarlık Plus paketi, aylık 200 dolarlık Pro paketi ve aylık 25 dolarlık Team (şirketlere özel) planıyla ChatGPT'yi Türk kullanıcılara sunuyor.

200 dolarlık ChatGPT Pro'ya abone olan kullanıcılar; sınırsız mesaj ve yükleme, Pro akıl yürütme ile GPT-5'e erişim, sınırsız ve daha hızlı görsel oluşturma, genişletilmiş projeler, Sora video üretimi, maksimum bellek ve sağlam gibi özelliklere erişim sağlayabiliyor. Plus'ta ise bu işlevler daha kısıtlı bir şekilde çalışıyor.

OpenAI'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olarak nitelendirdiği GPT-5 modelini ücretsiz ve ücretli ChatGPT üyeleri kullanabiliyor.