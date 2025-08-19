Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT'den bütçe dostu paket: ChatGPT Go

OpenAI, Plus ve Pro planlarını pahalı bulan kullanıcılar için ChatGPT Go adlı daha uygun fiyatlı abonelik paketi başlattı. Aylık yaklaşık 4,57 dolar karşılığında ücretsiz sürüme göre on kat daha fazla mesaj ve görsel oluşturma imkanı sunan yeni planın fiyatı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 14:03

Yapay zeka destekli sohbet botu 'nin mevcut Plus ve Pro planlarını pahalı bulanlar için , yeni bir seçeneği devreye aldı. Teknoloji devi, en uygun fiyatlı abonelik paketi olan ChatGPT Go özelliğini resmen duyurdu. Yeni platform, şirketin en büyük ikinci pazarı 'da kullanıma açıldı.

CHATGPT GO EN UYGUN FİYATLI OPENAI ABONELİĞİ OLDU

Aylık 399 rupi (yaklaşık 4,57 dolar - 186 lira) fiyat etiketiyle gelen ChatGPT Go, ücretsiz sürüme kıyasla kullanıcıların on kat daha fazla mesaj göndermesine ve on kat daha fazla görsel oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca daha hızlı cevap süreleri de sunuyor.

ChatGPT'den bütçe dostu paket: ChatGPT Go

Microsoft destekli şirket, yaptığı açıklamada ChatGPT Go'nun, ChatGPT'nin gelişmiş yeteneklerine daha uygun bir fiyata erişmek isteyen Hintli kullanıcılar için tasarlandığını belirtti. Şirketin Hindistan'daki diğer abonelik planları ise şöyle:

  • ChatGPT Pro (en üst seviye): Ayda 19 bin 900 rupi
  • ChatGPT Plus (orta seviye): Ayda 1.999 rupi

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu yılın başlarında Hindistan BT Bakanı ile bir araya gelerek düşük maliyetli bir yapay zeka ekosistemi oluşturma planlarını tartışmıştı. Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada ise Altman, Hindistan'ın ABD'den sonra kullanıcı tabanı açısından "OpenAI'ın en büyük ikinci pazarı olduğunu ve yakında en büyüğü haline gelebileceğini" belirtmişti.

ChatGPT'den bütçe dostu paket: ChatGPT Go

TÜRKİYE'DE AKTİF EDİLMEDİ

ChatGPT Go planız henüz Türkiye'de kullanılamıyor. OpenAI, aylık 20 dolarlık Plus paketi, aylık 200 dolarlık Pro paketi ve aylık 25 dolarlık Team (şirketlere özel) planıyla ChatGPT'yi Türk kullanıcılara sunuyor.

200 dolarlık ChatGPT Pro'ya abone olan kullanıcılar; sınırsız mesaj ve yükleme, Pro akıl yürütme ile GPT-5'e erişim, sınırsız ve daha hızlı görsel oluşturma, genişletilmiş projeler, Sora video üretimi, maksimum bellek ve sağlam gibi özelliklere erişim sağlayabiliyor. Plus'ta ise bu işlevler daha kısıtlı bir şekilde çalışıyor.

OpenAI'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli olarak nitelendirdiği GPT-5 modelini ücretsiz ve ücretli ChatGPT üyeleri kullanabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT’nin mobil uygulaması para basıyor
1 bardak su yaklaşık 625 adet ChatGPT sorgusuna denk geliyor
ETİKETLER
#hindistan
#chatgpt
#openaı
#Yapayzeka
#Chatgpt Go
#Chatgpt Plus
#Chatgpt Pro
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.