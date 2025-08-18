ChatGPT’nin mobil uygulaması para basıyor

Mayıs 2023’te piyasaya sürülen ChatGPT mobil uygulaması, bugüne kadar toplam 2 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, Claude, Copilot ve Grok’un gelirlerinin toplamının yaklaşık 30 katına denk geliyor.

Mobil pazar araştırma şirketi Appfigures’in verilerine göre uygulama, her indirmeden ortalama 2,91 dolar kazandırıyor.

AYLIK GELİRDE RAKİPLERİNİ SOLLADI

Gelir farkı aylık bazda daha da çarpıcı. ChatGPT her ay ortalama 193 milyon dolar gelir sağlarken, Grok'un aylık kazancı yalnızca 3,6 milyon dolarda kalıyor. İndirme başına gelirde de tablo benzer:

ChatGPT: 2,91 dolar

Claude: 2,55 dolar

Grok: 0,75 dolar

Copilot: 0,28 dolar

ABD ZİRVEDE, HİNDİSTAN İNDİRMELERDE ÖNDE

ChatGPT’nin gelirinin %38’i ABD’den, %5,3’ü Almanya’dan geliyor. Ancak indirme tarafında tablo farklı: %13,7 ile Hindistan ilk sırada.

Toplamda 690 milyon indirmeye ulaşan uygulama, sadece 2025’te 318 milyon kez indirildi. Bu da geçen yıla göre 2,8 katlık bir artış demek. Grok ise küresel ölçekte 39,5 milyon indirmede kaldı.