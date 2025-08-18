Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ChatGPT’nin mobil uygulaması para basıyor

Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin mobil uygulaması, toplam 2 milyar dolar gelir elde etti. Rakipleri Claude, Copilot ve Grok'un gelirlerinin 30 katına tekabül ediyor. İşte tüm detaylar.

Murat Makas
18.08.2025
saat ikonu 09:52
18.08.2025
saat ikonu 09:52

Mayıs 2023’te piyasaya sürülen ChatGPT mobil uygulaması, bugüne kadar toplam 2 milyar dolar elde etti. Bu rakam, Claude, Copilot ve Grok’un gelirlerinin toplamının yaklaşık 30 katına denk geliyor.

Mobil pazar araştırma şirketi Appfigures’in verilerine göre uygulama, her indirmeden ortalama 2,91 dolar kazandırıyor.

AYLIK GELİRDE RAKİPLERİNİ SOLLADI

Gelir farkı aylık bazda daha da çarpıcı. her ay ortalama 193 milyon dolar gelir sağlarken, Grok'un aylık kazancı yalnızca 3,6 milyon dolarda kalıyor. İndirme başına gelirde de tablo benzer:

  • ChatGPT: 2,91 dolar
  • Claude: 2,55 dolar
  • Grok: 0,75 dolar
  • Copilot: 0,28 dolar
ABD ZİRVEDE, HİNDİSTAN İNDİRMELERDE ÖNDE

ChatGPT’nin gelirinin %38’i ABD’den, %5,3’ü Almanya’dan geliyor. Ancak indirme tarafında tablo farklı: %13,7 ile Hindistan ilk sırada.

Toplamda 690 milyon indirmeye ulaşan uygulama, sadece 2025’te 318 milyon kez indirildi. Bu da geçen yıla göre 2,8 katlık bir artış demek. Grok ise küresel ölçekte 39,5 milyon indirmede kaldı.

ETİKETLER
#chatgpt
#gelir
#aı
#Yapayzeka
#Mobiluygulama
#Teknoloji
