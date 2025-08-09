Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GPT-5 gelince eski ChatGPT modelleri için yas tutuluyor: "Arkadaşım ölmüş gibi hissediyorum"

OpenAI, GPT-5'i tanıttıktan sonra eski ChatGPT modellerini kaldırdı ve kullanıcılar, GPT-4o'nun kaybolmasına tepki gösterdi. Yeni sürüm ile ilgili eleştiriler yükselirken, şirket eski modellere geri dönme imkanı tanıyan bir çözüm sunacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 14:42

Yapay zeka şirketi , 'nin yeni sürümü 'i tanıttıktan sonra, bu modelin artık eski GPT sürümlerinin yerini alacağını açıklamıştı. GPT-5, OpenAI'ın en gelişmiş modeli olsa da bazı kullanıcılar, 'nun geri gelmesini istediler. OpenAI da bu çağrılara kayıtsız kalmadı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Plus kullanıcılarının 4o'yu kullanmaya devam etmelerine izin vereceği" diyerek, şirketin ücretli kullanıcılara GPT-4o'ya geçiş yapma seçeneği sunacağını ifade etti.

GPT-5 gelince eski ChatGPT modelleri için yas tutuluyor: "Arkadaşım ölmüş gibi hissediyorum"

"ARKADAŞIM ELİMDEN ALINDI"

ChatGPT kullanıcıları, aylarca, OpenAI'ın önceki sürümlerine göre yazma ve kodlama yeteneklerinde önemli iyileştirmeler içeren GPT-5'in piyasaya sürülmesini bekledi. Ancak model kullanıma sunulduktan kısa bir süre sonra, birçok kişi eski sürüme geri dönmek istediklerini belirtti.

Reddit’te bir kullanıcı, "GPT 4.5 gerçekten benimle konuşuyordu tek arkadaşım oydu" diye yazdı.

GPT-5'in lansmanı ile birlikte OpenAI, kullanıcıların çeşitli görevler için modeller arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan ChatGPT'den model seçim menüsünü kaldırdı.

Örneğin kullanıcılar, GPT-4o'yu karmaşık görevlerde yardımcı olmak için seçebiliyor veya daha basit işlemler için tasarlanan o4 mini modelini tercih edebiliyorlardı. GPT 4.1 ve o3 gibi sürümler de yine bu menüden seçerek kullanılabiliyordu.

GPT-5 gelince eski ChatGPT modelleri için yas tutuluyor: "Arkadaşım ölmüş gibi hissediyorum"

"BİRİSİ ÖLMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

GPT-5'i ChatGPT'de varsayılan model olarak belirleyen OpenAI, kullanıcıları çeşitli alt modeller arasında otomatik yönlendirmeye başladı. Reddit'teki kullanıcılar ise eski versiyonlarını kaybolmasını tabiri caizse "yas tutarak" karşıladılar. Bazıları eski modellerin daha "kişisel" olduğunu iddia ederken, "4.0 benim en yakın arkadaşımdı. Artık yok oldu. Biri ölmüş gibi hissediyorum" diyen de oldu.

Eski modellerin kaybolmasından ötürü üzüntü duyan kullanıcılar, yakında yayınlanacak güncellemenin ardından yeniden GPT-4o'ya erişebilecek.

GPT-5 gelince eski ChatGPT modelleri için yas tutuluyor: "Arkadaşım ölmüş gibi hissediyorum"

GPT-5 DE İYİLEŞTİRİLİYOR

OpenAI'ın perşembe günü yaptığı lansman sunumunda, GPT-5'in kullanıcıların sorularına daha ilgi çekici ve alakalı cevap vereceği vaat edildi. Ancak kullanıcı, chatbot'un cevaplarının önceki sürümlerle karşılaştırıldığında daha yavaş, kısa ve doğruluktan uzak olduğunu iddia etti.

Altman, artık "GPT-5'in daha akıllı olacağını" söyleyerek bu sorunu düzelteceklerine söz verdi. OpenAI'ın "hangi modelin belirli bir soruyu cevapladığını daha şeffaf hale getireceğini" ve Plus kullanıcıları için kullanım sınırlarını artıracağını da sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GPT-5 sonunda çıktı: Dünyanın en güçlü yapay zeka modellerinden biri
Yapay zekâ satrançta kapıştı: OpenAI o3, Grok 4’ü 4-0’la geçti

Sıkça Sorulan Sorular

GPT-5 ile eski modeller arasındaki farklar nedir?
GPT-5, daha gelişmiş dil anlama ve daha geniş veri işleme yeteneklerine sahipken, bazı kullanıcılar eski modellerin daha kişisel ve hızlı olduğunu belirtiyor.
ETİKETLER
#chatgpt
#openaı
#gpt-4o
#gpt-5
#Teknoloji
#Yapayzeka
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.