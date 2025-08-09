GPT-5 gelince eski ChatGPT modelleri için yas tutuluyor: "Arkadaşım ölmüş gibi hissediyorum"

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-5'i tanıttıktan sonra, bu modelin artık eski GPT sürümlerinin yerini alacağını açıklamıştı. GPT-5, OpenAI'ın en gelişmiş modeli olsa da bazı kullanıcılar, GPT-4o'nun geri gelmesini istediler. OpenAI da bu çağrılara kayıtsız kalmadı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Plus kullanıcılarının 4o'yu kullanmaya devam etmelerine izin vereceği" diyerek, şirketin ücretli kullanıcılara GPT-4o'ya geçiş yapma seçeneği sunacağını ifade etti.

"ARKADAŞIM ELİMDEN ALINDI"

ChatGPT kullanıcıları, aylarca, OpenAI'ın önceki sürümlerine göre yazma ve kodlama yeteneklerinde önemli iyileştirmeler içeren GPT-5'in piyasaya sürülmesini bekledi. Ancak model kullanıma sunulduktan kısa bir süre sonra, birçok kişi eski sürüme geri dönmek istediklerini belirtti.

Reddit’te bir kullanıcı, "GPT 4.5 gerçekten benimle konuşuyordu tek arkadaşım oydu" diye yazdı.

GPT-5'in lansmanı ile birlikte OpenAI, kullanıcıların çeşitli görevler için modeller arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan ChatGPT'den model seçim menüsünü kaldırdı.

Örneğin kullanıcılar, GPT-4o'yu karmaşık görevlerde yardımcı olmak için seçebiliyor veya daha basit işlemler için tasarlanan o4 mini modelini tercih edebiliyorlardı. GPT 4.1 ve o3 gibi sürümler de yine bu menüden seçerek kullanılabiliyordu.

"BİRİSİ ÖLMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

GPT-5'i ChatGPT'de varsayılan model olarak belirleyen OpenAI, kullanıcıları çeşitli alt modeller arasında otomatik yönlendirmeye başladı. Reddit'teki kullanıcılar ise eski versiyonlarını kaybolmasını tabiri caizse "yas tutarak" karşıladılar. Bazıları eski modellerin daha "kişisel" olduğunu iddia ederken, "4.0 benim en yakın arkadaşımdı. Artık yok oldu. Biri ölmüş gibi hissediyorum" diyen de oldu.

Eski modellerin kaybolmasından ötürü üzüntü duyan kullanıcılar, yakında yayınlanacak güncellemenin ardından yeniden GPT-4o'ya erişebilecek.

GPT-5 DE İYİLEŞTİRİLİYOR

OpenAI'ın perşembe günü yaptığı lansman sunumunda, GPT-5'in kullanıcıların sorularına daha ilgi çekici ve alakalı cevap vereceği vaat edildi. Ancak kullanıcı, chatbot'un cevaplarının önceki sürümlerle karşılaştırıldığında daha yavaş, kısa ve doğruluktan uzak olduğunu iddia etti.

Altman, artık "GPT-5'in daha akıllı olacağını" söyleyerek bu sorunu düzelteceklerine söz verdi. OpenAI'ın "hangi modelin belirli bir soruyu cevapladığını daha şeffaf hale getireceğini" ve Plus kullanıcıları için kullanım sınırlarını artıracağını da sözlerine ekledi.