Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Peugeot ve Fiat'ın sahibi Stellantis, merakla beklenen yeni teknolojisini rafa kaldırdı

Stellantis, "sürücülere direksiyonu bırakıp film izleme imkanı tanıyacak" diye duyurduğu Seviye 3 otonom sürüş programını askıya aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Peugeot ve Fiat'ın sahibi Stellantis, merakla beklenen yeni teknolojisini rafa kaldırdı
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:36

Stellantis, "Seviye 3 Gelişmiş Sürücü Destek Programını" yüksek maliyetler, teknolojik zorluklar ve belirsiz tüketici talebi gibi endişeler nedeniyle rafa kaldırdı.

Şubat ayında , AutoDrive programının bir parçası olan şirket içi sisteminin kullanıma hazır olduğunu ve stratejisinin temel taşlarından biri olduğunu söylemişti.

SÜRÜCÜLERE YOLDA DİREKSİYONU BIRAKMA ŞANSI TANIYACAKTI

Programın belirli koşullar altında sürücülerin ellerini direksiyondan, gözlerini ise yoldan ayırmasına imkan tanıyacağını; sürücülerin bu sırada film izlemek ya da kitap okumak gibi aktiviteler yapabileceğini söylemişti.

Peugeot ve Fiat'ın sahibi Stellantis, merakla beklenen yeni teknolojisini rafa kaldırdı

Bir Stellantis sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şubat 2025 tarihinde, şu an için sınırlı piyasa talebi olan L3 teknolojisi tanıtıldı. Piyasaya sürülmedi, ancak teknoloji mevcut ve kullanıma hazır durumda" bilgisini verdi.

Buna karşılık üç kaynak, programın askıya alındığını ve kullanılmasının beklenmediğini söyledi. Proje için ne kadar zaman ve para harcandığı sorulduğunda ise Stellantis açıklama yapmayı reddetti.

Peugeot ve Fiat'ın sahibi Stellantis, merakla beklenen yeni teknolojisini rafa kaldırdı

Eski Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 2021'de AutoDrive'a dair şirketin planlarına ışık tutmuş ve bunun 2024'te gelecek üç temel teknoloji platformundan biri olacağını söylemişti. "Yazılım stratejisi, Stellantis'in genel stratejisinin yapı taşlarından biridir" demişti. Stellantis'in artık bu teknolojiyi kendi içinde geliştirmek yerine tedarikçilerden almayı planladığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 17 tanıtım tarihi resmen açıklandı: Teknik özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatları
100 binden fazla kullanıcısı olan ücretsiz VPN, her anınızı gizlice kaydediyor
ETİKETLER
#yapay zeka
#stellantis
#otonom sürüş
#L3 Teknolojisi
#Yolculuk Teknolojileri
#Autodrive
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.