Peugeot ve Fiat'ın sahibi Stellantis, merakla beklenen yeni teknolojisini rafa kaldırdı

Stellantis, "Seviye 3 Gelişmiş Sürücü Destek Programını" yüksek maliyetler, teknolojik zorluklar ve belirsiz tüketici talebi gibi endişeler nedeniyle rafa kaldırdı.

Şubat ayında Stellantis, AutoDrive programının bir parçası olan şirket içi sisteminin kullanıma hazır olduğunu ve stratejisinin temel taşlarından biri olduğunu söylemişti.

SÜRÜCÜLERE YOLDA DİREKSİYONU BIRAKMA ŞANSI TANIYACAKTI

Programın belirli koşullar altında sürücülerin ellerini direksiyondan, gözlerini ise yoldan ayırmasına imkan tanıyacağını; sürücülerin bu sırada film izlemek ya da kitap okumak gibi aktiviteler yapabileceğini söylemişti.

Bir Stellantis sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şubat 2025 tarihinde, şu an için sınırlı piyasa talebi olan L3 teknolojisi tanıtıldı. Piyasaya sürülmedi, ancak teknoloji mevcut ve kullanıma hazır durumda" bilgisini verdi.

Buna karşılık üç kaynak, programın askıya alındığını ve kullanılmasının beklenmediğini söyledi. Proje için ne kadar zaman ve para harcandığı sorulduğunda ise Stellantis açıklama yapmayı reddetti.

Eski Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 2021'de AutoDrive'a dair şirketin planlarına ışık tutmuş ve bunun 2024'te gelecek üç temel teknoloji platformundan biri olacağını söylemişti. "Yazılım stratejisi, Stellantis'in genel stratejisinin yapı taşlarından biridir" demişti. Stellantis'in artık bu teknolojiyi kendi içinde geliştirmek yerine tedarikçilerden almayı planladığı bildirildi.