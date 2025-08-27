Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 tanıtım tarihi resmen açıklandı: Teknik özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatları

Apple, iPhone 17 serisini ve diğer yeni ürünlerini tanıtacağı tarihi resmen duyurdu. Peki iPhone 17 özellikleri ve fiyatları ne olacak? İşte tüm detaylar...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:08

Teknoloji dünyasının nefesini tutarak beklediği o an geldi. , her yıl düzenlediği ve tüm dünyanın gözünü çevirdiği iPhone tanıtım etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, serisinin tanıtılacağı "Awe Dropping" başlıklı lansman, 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek.

IPHONE 17 AİLESİ SAHNEYE ÇIKIYOR: YENİ MODELLER VE BEKLENEN ÖZELLİKLER

MacRumors'un haberine göre, iPhone 17 ailesinin en dikkat çekici yeni üyesi ise ultra ince iPhone 17 Air modeli olacak. Apple'ın bugüne kadarki en ince ve en hafif telefonu olacağı bildirilen telefon, iPhone 16 Plus'ın yerini alacak.

https://x.com/tim_cook/status/1960374776372887890

6.6 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak iPhone 17 Air, arka tarafında tek bir arka kamera barındıracak. Serinin amiral gemileri olan iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri ise, alüminyum çerçeveli yeni ve daha dayanıklı bir tasarıma ve yeniden tasarlanmış, çubuk şeklinde bir arka kamera modülüne sahip olacak.

Tüm iPhone 17 modellerinin güncellenmiş A19 veya A19 Pro çiplerle gelmesi ve 120 Hz ProMotion ekran teknolojisinin tüm seride standart olması bekleniyor. 120 Hz yenileme hızı özelliği, telefonda uygulamaların daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Apple bu işlevi şimdiye kadar hep Pro modellere özel tuttu.

iPhone 17 tanıtım tarihi resmen açıklandı: Teknik özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatları

APPLE WATCH VE DİĞER ÜRÜNLER GELİYOR

Apple, yeni donanım tanıtımını sadece iPhone'larla sınırlı tutmayacak. Şirket, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modellerini de duyuracak. Yani son üç yılda tüm Apple Watch modellerinin yeni versiyonlarının aynı anda tanıtıldığına ilk şahit olmuş olacağız.

Bunların yanı sıra, yeniden tasarlanmış AirPods Pro 3, yeni HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV 4K da etkinlikte karşımıza çıkacak ürünler arasında yerini alıyor.

iPhone 17 tanıtım tarihi resmen açıklandı: Teknik özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatları

YAZILIM EKOSİSTEMİ DE YENİLENİYOR

Yeni donanımların yanı sıra, Apple yaklaşan iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe ve diğer yazılımlarının resmi çıkış tarihlerini de bu etkinlikte açıklayacak. "Awe Dropping" etkinliği Apple'ın kendi web sitesi, YouTube ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

iPhone 17 tanıtım tarihi resmen açıklandı: Teknik özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatları

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerinden dolayı milyarlarca dolarlık zarara uğradığı, bunu telafi edebilmek için iPhone 17 serisinin fiyatlarına 50 dolar zam yapmayı planladığı iddia ediliyor.

Bu doğrultuda iPhone 17 modellerinin başlangıç fiyatları kuvvetle muhtemel şöyle olacak:

  • iPhone 17: 849 dolar
  • iPhone 17 Air: 949 dolar
  • iPhone 17 Pro: 1049 dolar
  • iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar

Zamla birlikte iPhone 17 Türkiye fiyatları için tahmin edilen rakamlar şu şekilde:

  • iPhone 17: 82 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air: 92 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro: 104 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 124 bin 999 TL
Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül 2025 tarihinde tanıtacağını duyurdu.
