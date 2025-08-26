Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

470 bin TL'lik altın kaplamalı özel iPhone 17 Pro koleksiyonu satışa çıktı

Lüks aksesuarlarıyla tanınan Caviar, Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone 17 için, Rus ruleti temalı özel bir koleksiyon tasarladı.

470 bin TL'lik altın kaplamalı özel iPhone 17 Pro koleksiyonu satışa çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:36

Lüks aksesuarlar denince akla gelen ilk markalardan olan Caviar, yeni Apple'ın 9 Eylül'de tanıtması beklenen iPhone 17 akıllı telefonu için piyasaya öyle bir koleksiyon ürünü sürmeye hazırlanıyor ki, fiyatı cihazın kendisini bile gölgede bırakacak türden.

Caviar'ın internet sitesinde, cihazın "Desperado" koleksiyonunun bir parçası olarak, Rus ruletinden ilham alarak tasarlandığı belirtildi. Ortasında dönen, gerçek bir tabanca silindirine ve tek bir mermiye sahip olan ürünü Caviar ekibi şu sözlerle tanımlıyor:

"Risk, kararlılık ve her şeyi ortaya koyma cesaretinin cesur bir sembolü. Rus ruleti korkaklara göre değil, kazanmak için cesaretli olmak gerektiğini anlayanlar içindir. Çünkü şans sadece korkusuzların peşinden gider."

470 bin TL'lik altın kaplamalı özel iPhone 17 Pro koleksiyonu satışa çıktı

FİYATI IPHONE'DAN BİLE PAHALI

Caviar, tasarlamış olduğu özel Pro Max modelini 11 bin 500 dolarlık (yaklaşık 470 bin TL) dudak uçuklatan bir etiketle satışa sunuyor. İlginç bir şekilde, aynı cihazın mevcut iPhone 16 Pro Max versiyonu ise tam 1.000 dolar daha ucuz ve 10 bin 490 dolar fiyatla satılıyor.

470 bin TL'lik altın kaplamalı özel iPhone 17 Pro koleksiyonu satışa çıktı

Öte yandan Apple'ın iPhone 17 Pro Max modelini, 50 dolarlık bir zamla çıkarması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Standart iPhone 17 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
Apple'ın, yeni modeli yaklaşık 50 dolarlık bir artışla standart fiyatlandırmayla duyurması bekleniyor.
ETİKETLER
#iphone 17
#Telefon Geri Dönüşümü
#Caviar
#Luxus Aksesuar
#Rus Ruleti
#Desperado Koleksiyonu
#Teknoloji
