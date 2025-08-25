Katlanabilir iPhone'un teknik detayları belli olmaya devam ediyor: Bir özelliği daha sızdırıldı

Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girmekte neden bu kadar geç kaldığı, uzun süredir teknoloji dünyasının gizemlerinden biriydi. Samsung ve Google gibi devler pazarda hızla ilerlerken, Apple'ın neden beklediği merak ediliyordu. Sır nihayet çözüldü.

Sektörün güvenilir kaynaklarına göre şirket, sessiz sedasız, rakiplerinin ürünlerinde can sıkan "ekran kırışıklığı" sorununa kökten bir çözüm bulmaya çalışıyormuş.

EKRANIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI: 'IN-CELL TASARIMI' NEDİR?

Bloomberg'in son raporuna göre, iPhone Fold için kritik bir teknoloji değişikliği yapıldı. Apple, başlangıçta tercih ettiği "on-cell" dokunmatik sensör mimarisinden vazgeçerek "in-cell" tasarıma geçiş yaptı. Peki bu ne anlama geliyor?

"On-cell" teknolojisinde, daha iyi hassasiyet ve daha basit üretim için dokunmatik sensör katmanı, ön camın hemen altına veya renk filtresi polarizörünün üzerine yerleştiriliyor. Ancak katmanlar arasında hava kabarcıkları oluşabiliyor ve bu da cihazın yıllar boyunca katlanıp açılmasıyla kırışıklıkların oluşmasına neden olabiliyor.

Ancak Apple, kendi standart iPhone modellerinde de kullandığı "in-cell" teknolojisiyle dokunmatik sensörü, renk filtresinin altına fakat polarizör tabakasının üzerine konumlandırarak hava boşluklarını en aza indirmeyi ve böylece ekranı pürüzsüz hale getirmeyi hedefliyor.

Apple'ın in-cell mimarisine geçişi, şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni teknolojileri titizlikle test ettiğini gösteriyor. Öte yandan uygulanan yöntem sayesinde cihazın dayanıklılığının da artacağı belirtiliyor.

KATLANABİLİR IPHONE'DA BAŞKA NE ÖZELLİKLER OLACAK?

Mark Gurman'ın raporunda sadece ekranla ilgili sırlar yok. Apple'ın cihazında, daha iyi bağlantı ve verimlilik için şirketin kendi geliştirdiği C2 modemi kullanacağı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, Touch ID'nin güç tuşuna entegre edilerek geri döneceği de söylentiler arasında.

Bu da demek oluyor ki, Apple kullanıcıları basit bir katlanabilir iPhone'dan çok daha fazlasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.