Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor

Süper Kupa heyecanı, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan dev maçla başladı. Yarı finalin ilk eşleşmesinde Galatasaray ile Trabzonspor, final vizesi alabilmek için kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-1'lik bir skorla geçerek İstanbul’daki final için yerini ayırttı.

ASLAN’I FİNALE TAŞIYAN GOLLER

Galatasaray'ın galibiyet serüveni 38. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın fileleri havalandırmasıyla başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+2) Eren Elmalı sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Trabzonspor, 55. dakikada Felipe Augusto ile umutlansa da, sarı-kırmızılılar 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada yıldız golcüsü Mauro Icardi ile skoru tayin etti. Karşılaşma sonucunda Trabzonspor kupaya veda ederken, Galatasaray final bekleyişine geçti.

FİNAL 10 OCAK’TA İSTANBUL’DA

Süper Kupa'nın diğer finalistini belirleyecek olan Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi Salı günü Adana'da oynanacak. Bu maçın galibi, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek olan büyük finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.