 Nalan Güler Güven

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor

Gaziantep’te oynanan Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor
AA, İHA
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
22:35
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
22:58

Süper Kupa heyecanı, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan dev maçla başladı. Yarı finalin ilk eşleşmesinde Galatasaray ile Trabzonspor, final vizesi alabilmek için kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-1'lik bir skorla geçerek İstanbul’daki final için yerini ayırttı.

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor

ASLAN’I FİNALE TAŞIYAN GOLLER

Galatasaray'ın galibiyet serüveni 38. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın fileleri havalandırmasıyla başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+2) Eren Elmalı sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Trabzonspor, 55. dakikada Felipe Augusto ile umutlansa da, sarı-kırmızılılar 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada yıldız golcüsü Mauro Icardi ile skoru tayin etti. Karşılaşma sonucunda Trabzonspor kupaya veda ederken, Galatasaray final bekleyişine geçti.

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor

FİNAL 10 OCAK’TA İSTANBUL’DA

Süper Kupa'nın diğer finalistini belirleyecek olan Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi Salı günü Adana'da oynanacak. Bu maçın galibi, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek olan büyük finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Icardi.

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Kupa finali nerede, ne zaman oynanacak? Yarı final maçları başladı
Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu
#Spor
#Spor
