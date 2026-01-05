Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

Süper Kupa geliri para ödülü dağılımı açıklandı. 2025 Turkcell Süper Kupa, bu sezon ilk kez dörtlü final formatıyla oynanıyor. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor’un yer aldığı organizasyonda yarı final ve final maçlarıyla birlikte hem sportif rekabet hem de gelir paylaşımı gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği statü kapsamında yayın hakları, sponsorluk ve reklam gelirlerinin nasıl dağıtılacağı net kurallara bağlandı. İşte Süper Kupa gelirleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 19:49

Süper Kupa’da yarı final eşleşmeleri Galatasaray Trabzonspor ve Fenerbahçe Samsunspor şeklinde belirlendi. Kazanan takımlar, finalde kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Turkcell Süper Kupa, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda yeni formatla oynanıyor. Yarı final karşılaşmaları 5-6 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Bu aşamada Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile Samsunspor finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

Final karşılaşması ise 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Organizasyon, yarı final ve final maçlarıyla birlikte toplam üç karşılaşmadan oluşuyor ve önceki yıllardaki tek maçlı düzene göre daha fazla müsabaka içeriyor.

Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

SÜPER KUPA GELİRLERİ NE KADAR 2026?

Süper Kupa statüsüne göre, kupa müsabakalarından elde edilecek bilet satış gelirleri dışındaki tüm gelirler belirli bir dağıtım sistemine tabi tutuluyor. Yayın hakları, sponsorluk ve reklam gelirlerinden organizasyon masrafları ile vergiler çıkarıldıktan sonra kalan net tutarın yüzde 20’si Türkiye Futbol Federasyonu’na pay olarak ayrılıyor.

Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

Bu payın ayrılmasının ardından yayın haklarından elde edilen gelir, turnuvaya katılan kulüpler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Ayrıca her bir müsabakaya ilişkin elde edilen gelir, maç sonuçlarına göre yüzde 60 galip gelen takıma, yüzde 40 ise mağlup olan takıma veriliyor. 2025 organizasyonu için TFF tarafından sabit bir para ödülü tutarı henüz duyurulmadı.

Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR, KAÇ PARA ALIYOR?

Süper Kupa’da şampiyon olacak takımın alacağı toplam tutar, turnuva boyunca elde edilen gelirlerin dağılımına bağlı olarak değişiyor. Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda, sabit bir “şampiyonluk primi” yerine gelir paylaşımı esas alınıyor. Bu nedenle kupa kazanan ekip, final maçındaki galibiyet payının yanı sıra yayın gelirlerinden düşen eşit payı da alıyor.

Geçmiş yıllarda yurt dışında oynanan Süper Kupa maçlarında ev sahibi ülkeler tarafından yüksek ödüller dağıtılmıştı. Ancak 2025 Turkcell Süper Kupa’da gelirler, statüde yer alan yüzde 20 TFF payı ve maç bazlı yüzde 60–40 paylaşım sistemi doğrultusunda kulüplere aktarılacak. Kesin rakamlar, maçların tamamlanmasının ardından netleşecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.