Süper Kupa gelirleri ne kadar? 2026 Süper Kupa para ödülü dağılımı belli oldu

Süper Kupa’da yarı final eşleşmeleri Galatasaray Trabzonspor ve Fenerbahçe Samsunspor şeklinde belirlendi. Kazanan takımlar, finalde kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 Turkcell Süper Kupa, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvim doğrultusunda yeni formatla oynanıyor. Yarı final karşılaşmaları 5-6 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Bu aşamada Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile Samsunspor finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Final karşılaşması ise 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Organizasyon, yarı final ve final maçlarıyla birlikte toplam üç karşılaşmadan oluşuyor ve önceki yıllardaki tek maçlı düzene göre daha fazla müsabaka içeriyor.

SÜPER KUPA GELİRLERİ NE KADAR 2026?

Süper Kupa statüsüne göre, kupa müsabakalarından elde edilecek bilet satış gelirleri dışındaki tüm gelirler belirli bir dağıtım sistemine tabi tutuluyor. Yayın hakları, sponsorluk ve reklam gelirlerinden organizasyon masrafları ile vergiler çıkarıldıktan sonra kalan net tutarın yüzde 20’si Türkiye Futbol Federasyonu’na pay olarak ayrılıyor.

Bu payın ayrılmasının ardından yayın haklarından elde edilen gelir, turnuvaya katılan kulüpler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Ayrıca her bir müsabakaya ilişkin elde edilen gelir, maç sonuçlarına göre yüzde 60 galip gelen takıma, yüzde 40 ise mağlup olan takıma veriliyor. 2025 organizasyonu için TFF tarafından sabit bir para ödülü tutarı henüz duyurulmadı.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR, KAÇ PARA ALIYOR?

Süper Kupa’da şampiyon olacak takımın alacağı toplam tutar, turnuva boyunca elde edilen gelirlerin dağılımına bağlı olarak değişiyor. Türkiye’de düzenlenen organizasyonlarda, sabit bir “şampiyonluk primi” yerine gelir paylaşımı esas alınıyor. Bu nedenle kupa kazanan ekip, final maçındaki galibiyet payının yanı sıra yayın gelirlerinden düşen eşit payı da alıyor.

Geçmiş yıllarda yurt dışında oynanan Süper Kupa maçlarında ev sahibi ülkeler tarafından yüksek ödüller dağıtılmıştı. Ancak 2025 Turkcell Süper Kupa’da gelirler, statüde yer alan yüzde 20 TFF payı ve maç bazlı yüzde 60–40 paylaşım sistemi doğrultusunda kulüplere aktarılacak. Kesin rakamlar, maçların tamamlanmasının ardından netleşecek.