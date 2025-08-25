iPhone 16'nın yeni özelliği her şeyi değiştirecek: Eylül ayında geliyor

Apple tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, eylül ayında piyasaya sürülecek iOS 26 güncellemesi, iPhone 16 modellerine (iPhone 16e hariç) Qi 2.2 kablosuz şarj desteği ekliyor.
MacRumors'un haberine göre iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, iOS 26'ya güncellendikten sonra herhangi bir Qi 2.2 şarj cihazı ile 25W'a kadar kablosuz şarj edilebilecek.
Öncesinde yalnızca Apple'ın en güncel MagSafe şarj cihazıyla 25W kablosuz şarj hızına ulaşabiliyordu. Diğer Qi şarj cihazlarıyla ise en fazla 15W ile sınırlıydı. Yani özetle: telefonun kablosuz şarj hızı artmış olacak.
Qi 2.2 desteği, iOS 26'nın yakın zamanda yayınlanan beta sürümünde iPhone 16 modellerine eklenmiş durumda ve şimdiden test edilebiliyor. iOS 26'nın ise muhtemelen eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan iPhone 16 modellerinin resmi olarak Qi 2.2 sertifikası alıp almadığı henüz net değil.
