SON DAKİKA!
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 16'nın yeni özelliği her şeyi değiştirecek: Eylül ayında geliyor

Apple, eylülde yayınlanması beklenen iOS 26 güncellemesiyle iPhone 16 serisine (16e hariç) Qi 2.2 kablosuz şarj desteği getiriyor. Cihazlar artık MagSafe'e gerek kalmadan 25W'a kadar daha hızlı kablosuz şarj olabilecek.

iPhone 16'nın yeni özelliği her şeyi değiştirecek: Eylül ayında geliyor
Apple tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, eylül ayında piyasaya sürülecek iOS 26 güncellemesi, modellerine (iPhone 16e hariç) Qi 2.2 kablosuz şarj desteği ekliyor.

MacRumors'un haberine göre 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, iOS 26'ya güncellendikten sonra herhangi bir Qi 2.2 şarj cihazı ile 25W'a kadar kablosuz şarj edilebilecek.

iPhone 16'nın yeni özelliği her şeyi değiştirecek: Eylül ayında geliyor

KABLOSUZ ŞARJ HIZI ARTACAK

Öncesinde yalnızca 'ın en güncel MagSafe şarj cihazıyla 25W kablosuz şarj hızına ulaşabiliyordu. Diğer Qi şarj cihazlarıyla ise en fazla 15W ile sınırlıydı. Yani özetle: telefonun kablosuz şarj hızı artmış olacak.

Qi 2.2 desteği, iOS 26'nın yakın zamanda yayınlanan beta sürümünde iPhone 16 modellerine eklenmiş durumda ve şimdiden test edilebiliyor. iOS 26'nın ise muhtemelen eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan iPhone 16 modellerinin resmi olarak Qi 2.2 sertifikası alıp almadığı henüz net değil.

iPhone 16'nın yeni özelliği her şeyi değiştirecek: Eylül ayında geliyor

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR

iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 16 serisi:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 serisi:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 serisi:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 serisi:

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 serisi:

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 serisi:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max

iPhone SE serisi:

  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
iPhone 17, iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak? Satışa çıkacağı tarih sızdırıldı
20. yıla özel iPhone geliyor! İki benzersiz teknolojiye sahip olacak

Sıkça Sorulan Sorular

Qi 2.2 kablosuz şarj desteği hangi iPhone modellerinde olacak?
iOS 26 ile birlikte iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri Qi 2.2 desteğine kavuşacak.
#apple
#iphone
#iphone 16
#Ios 26
#Qi 2.2
#Kablosuz Şarj
#Ios 26
#Kablosuz Şarj
#Qi 2.2
#Teknoloji
