iPhone 16'nın yeni özelliği her şeyi değiştirecek: Eylül ayında geliyor

Apple tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, eylül ayında piyasaya sürülecek iOS 26 güncellemesi, iPhone 16 modellerine (iPhone 16e hariç) Qi 2.2 kablosuz şarj desteği ekliyor.

MacRumors'un haberine göre iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, iOS 26'ya güncellendikten sonra herhangi bir Qi 2.2 şarj cihazı ile 25W'a kadar kablosuz şarj edilebilecek.

KABLOSUZ ŞARJ HIZI ARTACAK

Öncesinde yalnızca Apple'ın en güncel MagSafe şarj cihazıyla 25W kablosuz şarj hızına ulaşabiliyordu. Diğer Qi şarj cihazlarıyla ise en fazla 15W ile sınırlıydı. Yani özetle: telefonun kablosuz şarj hızı artmış olacak.

Qi 2.2 desteği, iOS 26'nın yakın zamanda yayınlanan beta sürümünde iPhone 16 modellerine eklenmiş durumda ve şimdiden test edilebiliyor. iOS 26'nın ise muhtemelen eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan iPhone 16 modellerinin resmi olarak Qi 2.2 sertifikası alıp almadığı henüz net değil.

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR

iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 16 serisi:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 serisi:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 serisi:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 serisi:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 serisi:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 serisi:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE serisi:

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)