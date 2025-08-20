iPhone 17, iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak? Satışa çıkacağı tarih sızdırıldı

ABD'li teknoloji devi Apple yeni telefon serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Hem kullanıcıları hem de teknoloji dünyasını heyecanlandıran iPhone 17 serisinin geçtiğimiz günlerde tasarımları sızdırılmıştı.

Sızıntılara göre Apple iPhone 17 serisiyle birlikte arka tarafta bulunan kamera bölümünün tasarımında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sızıntıların ardından kullanıcılar tarafından iPhone 17, iPhone 17 Pro'nun ne zaman çıkacağı ise merak edilmeye başlandı.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bloomberg'in teknoloji editörü Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtılacak.

Modellerin tanıtılmasının ardından 12 Eylül 2025 tarihinde ön siparişe, 19 Eylül 2025 tarihinde ise satışa sunulması öngörülüyor.

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE KADAR OLACAK?

Son ortaya atılan iddialara göre iPhone 17 Pro'nun ABD'de 50 dolar fiyat artışıyla 1050 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Fiyatın yanı sıra temel depolamanın da 256 GB'a yükseltileceği iddia ediliyor. iPhone 17 Pro Max'in ise fiyatının 1600 doları aşabileceği, iPhone 17 Air2in ise 899 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda iPhone 17 Pro'nun Türkiye'de mevcut dolar kuru ile en az 42 bin 976 TL + vergilerden satışa çıkması bekleniyor.