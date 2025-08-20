Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

iPhone 17, iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak? Satışa çıkacağı tarih sızdırıldı

Apple'ın yeni telefon serisi iPhone 17'lerin geçtiğimiz günlerde tasarımlarına dair büyük detaylar ortaya çıkmıştı. Apple'ın yeni seriyle birlikte arka tarafta büyük bir değişikliğe gideceği iddia edilmişti. Son olarak ise iPhone 17, iPhone 17 Pro'nun ne zaman çıkacağı sızdırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 17, iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak? Satışa çıkacağı tarih sızdırıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 17:53

ABD'li devi yeni telefon serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Hem kullanıcıları hem de teknoloji dünyasını heyecanlandıran serisinin geçtiğimiz günlerde tasarımları sızdırılmıştı.

Sızıntılara göre Apple iPhone 17 serisiyle birlikte arka tarafta bulunan kamera bölümünün tasarımında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sızıntıların ardından kullanıcılar tarafından iPhone 17, iPhone 17 Pro'nun ne zaman çıkacağı ise merak edilmeye başlandı.

iPhone 17, iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak? Satışa çıkacağı tarih sızdırıldı

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bloomberg'in teknoloji editörü Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 9 Eylül Salı günü tanıtılacak.

Modellerin tanıtılmasının ardından 12 Eylül 2025 tarihinde ön siparişe, 19 Eylül 2025 tarihinde ise satışa sunulması öngörülüyor.

iPhone 17, iPhone 17 Pro ne zaman çıkacak? Satışa çıkacağı tarih sızdırıldı

İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE KADAR OLACAK?

Son ortaya atılan iddialara göre iPhone 17 Pro'nun ABD'de 50 dolar fiyat artışıyla 1050 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Fiyatın yanı sıra temel depolamanın da 256 GB'a yükseltileceği iddia ediliyor. iPhone 17 Pro Max'in ise fiyatının 1600 doları aşabileceği, iPhone 17 Air2in ise 899 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda iPhone 17 Pro'nun Türkiye'de mevcut dolar kuru ile en az 42 bin 976 TL + vergilerden satışa çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#2025
#iphone 17
#Telefon Değerli Parçaları
#Iphone 17 Pro
#Iphone 17 Pro Max
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.