Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

100 binden fazla kullanıcısı olan ücretsiz VPN, her anınızı gizlice kaydediyor

Ücretsiz VPN uzantısı FreeVPN.One, kullanıcıların ziyaret ettiği sayfaların ekran görüntülerini alıp verilerini sızdırmakla suçlanıyor. Google Chrome Mağazasında "güvenilir" olarak görünen uzantının, bankacılık ve özel fotoğraf gibi hassas bilgilere erişim sağladığı belirlendi.

100 binden fazla kullanıcısı olan ücretsiz VPN, her anınızı gizlice kaydediyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:34

Google Chrome Mağazasında güvenilir olduğu düşünülen ve 100 binden fazla kullanıcısı olan FreeVPN.One isimli ücretsiz uzantısının, kullanıcıların ziyaret ettiği her sayfanın ekran görüntüsünü aldığı ve hassas verileri dışarı sızdırdığı ortaya çıktı.

Güvenlik firması Koi Security tarafından yayınlanan kapsamlı bir rapora göre, FreeVPN.One uzantısının aldığı ekran görüntüleri, sayfa yüklendikten sadece birkaç saniye sonra bir "arka plan tetikleyicisi" aracılığıyla yakalanıyor. Ve bankacılık uygulamalarından, özel fotoğraflarınıza, tıbbi kayıtlarınıza kadar her türlü hassas bilginizi ele geçirebiliyor.

Koi Security, uzantı tarafından kaydedilen ekran görüntülerinin dış bir kaynağa gönderildiğini belirtiyor.

100 binden fazla kullanıcısı olan ücretsiz VPN, her anınızı gizlice kaydediyor

GELİŞTİRİCİSİNDEN SAVUNMA

Eklentinin geliştiricisi, Koi Security'e yaptığı açıklamada, ekran görüntülerinin sadece "şüpheli" alan adları için alındığını iddia etti. Ancak Google Fotoğraflar gibi tamamen güvenilir sitelerin de kaydedildiği ortaya çıktı. Yani geliştiricinin açıklaması gerçeği yansıtmıyor.

Ayrıca "ekran görüntülerinin hiçbir yerde saklanmadığı" iddiası da güvenlik uzmanları tarafından doğrulanması zor bir bilgi olarak değerlendirildi. Koi Security'nin daha fazla yorum taleplerine ise geliştirici cevap vermeyi bıraktı.

100 binden fazla kullanıcısı olan ücretsiz VPN, her anınızı gizlice kaydediyor

GOOGLE'IN ROZETLERİ BİLE ÇARE OLMADI

FreeVPN.One'ın güvenilir görünmesinin en büyük nedenlerinden biri, Mağazasından iki farklı rozet almış olmasıydı. Öte yandan uygulamanın "AI Threat Detection" adı verilen bir özelliği olsa da, sadece tehdit algılaması için ekran görüntüsü aldığını açıklıyordu. Oysa uygulamadaki ana casusluk işlevi, tamamen gizli bir şekilde çalışıyordu.

100 binden fazla kullanıcısı olan ücretsiz VPN, her anınızı gizlice kaydediyor

Raporlara göre, casusluk faaliyetleri temmuz ayında başlayan güncellemelerle birlikte uygulamaya sızdı ve geliştirici, daha sonra casus yazılımı tespit edilmekten kaçınmak için ekstra güvenlik önlemleri bile aldı.

