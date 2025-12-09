Gaziantep'te koca dehşeti! 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan katledildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı. Bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve bu nedenle evden ayrılarak Kayseri’ye giden 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile onu eve geri getiren eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AKRABALARINI ARADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Kaplan, eşi Ayşe Kaplan’a pompalı tüfekle ateş etti. Saldırının ardından yakınlarını arayan Osman Kaplan, jandarmaya haber verilmesini istedi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Ayşe Kaplan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Osman Kaplan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.