TGRT Haber
28°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Banu İriç

Starship 10'uncu denemede başarıya ulaştı: SpaceX'ten tarihi test

SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği görüntüleri paylaştı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 06:17

Milyarder iş insanı 'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi 'in roketi bu defa başarıya ulaştı.

Starship 10'uncu denemede başarıya ulaştı: SpaceX'ten tarihi test

1 SAAT SONRA HİNT OKYANUSU'NA İNİŞ YAPTI

8 yapay uydusunu taşıyan Starship roketi, yerel saat ile 18.30’da ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, fırlatmadan sonra planlandığı şekilde Meksika Körfezi’ne iniş yaparken, Starship roketi 8 yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme ve raptor motorunu uzayda yeniden ateşleme görevlerini başarıyla tamamladı. Starship roketi fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra Hint Okyanusu'na iniş yaptı.

Starship 10'uncu denemede başarıya ulaştı: SpaceX'ten tarihi test

DAHA ÖNCEKİ DENEMELER BAŞARISIZDI

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship, 7’inci ve 8’inci uçuş testlerinde fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı. 9’uncu denemede ise fırlatmadan 30 dakika sonra roketle bağlantının kesildiği bildirilmişti. Dünya yörüngesi, Ay ile Mars’a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirilen Starship’in 10’uncu test uçuşu teknik arıza ve hava durumu nedeniyle 2 kez ertelenmişti.

ETİKETLER
#elon musk
#starlink
#spacex
#starship
#Uzay Keşfi
#Uzay Roketi
#Uzayroketi
#Yörüngeye Yerleştirme
#Uzay Taşımacılığı
#Teknoloji
