SON DAKİKA!
Teknoloji
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

SpaceX bulutlu havaya takıldı! Starship roketinin test uçuşu ertelendi

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10’uncu test uçuşu, Texas’taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

SpaceX bulutlu havaya takıldı! Starship roketinin test uçuşu ertelendi
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu 'in resmi sosyal medya hesabından ’in 10’uncu test uçuşuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

SpaceX bulutlu havaya takıldı! Starship roketinin test uçuşu ertelendi

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Texas eyaletinde bulunan Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşunun nedeniyle edildiği bildirildi. Açıklamada, “Starship ekibi bir sonraki uygun uçuş fırsatını bekliyor” ifadesi kullanıldı.

SpaceX bulutlu havaya takıldı! Starship roketinin test uçuşu ertelendi

SON 3 TEST UÇUŞUNDA PARÇALANMIŞTI

Starship, daha önce 16 Ocak’taki 7’nci, 7 Mart’taki 8’inci ve 28 Mayıs’taki 9’uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.

#Dünya
#spacex
#starship
#iptal
#hava şartları
#Test Uçuşu
#Teknoloji
