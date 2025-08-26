SpaceX bulutlu havaya takıldı! Starship roketinin test uçuşu ertelendi

İstanbul
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX'in resmi sosyal medya hesabından Starship’in 10’uncu test uçuşuna ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Texas eyaletinde bulunan Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşunun hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, “Starship ekibi bir sonraki uygun uçuş fırsatını bekliyor” ifadesi kullanıldı.
Starship, daha önce 16 Ocak’taki 7’nci, 7 Mart’taki 8’inci ve 28 Mayıs’taki 9’uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.