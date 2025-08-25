Pil tarih oluyor! Yeni bir enerji kaynağı geliştirildi

Uzaktan kumandanızın, kablosuz klavyenizin veya herhangi bir cihazın pili bittiğinde duyduğunuz o sinir bozucu uyarı sesleri yakında tarihe karışabilir. UCL araştırmacılarının liderliğindeki uluslararası bir ekip, ev veya ofislerdeki ortam ışığını enerjiye dönüştüren yeni bir güneş hücresi teknolojisi geliştirdi.

Sistemin, "pilsiz bir geleceğin kapılarını araladığı" yorumu yapılıyor. Peki yeni teknolojinin çalışma mantığı nasıl?

Techxplore'nin haberine göre araştırmacılar, çoğunlukla dış mekan güneş panellerinde kullanılan perovskit adlı bir malzemeden faydalandı. Ancak perovskitin en büyük kusuru: kristal yapısında elektronların enerjisi kullanılmadan önce takılıp kalmasına neden olabilecek küçük kusurlar içermesiydi. Bu da hem verimi düşürüyor hem de malzemenin ömrünü kısaltıyordu.

ALTI KAT DAHA VERİMLİ VE BEŞ YIL ÖMÜR

Ekip, bir kimyasal karışım kullanarak sorunları azalttı. Perovskit kapalı alanlarda kullanıma uygun hale geldi. Çalışma sonucunda geliştirilen yeni fotovoltaik hücreler, piyasadaki en iyi ticari iç mekan güneş hücrelerinden tam 6 kat daha verimli oldu.

Diğer perovskit prototiplerinin ömrü sadece haftalar veya aylar ile sınırlı kalırken, yeni hücrelerin ise 5 yıl veya daha fazla dayanabileceği tahmin ediliyor. Yapılan testlerde, sistem yüzde 37.6'lık bir verimlilikle iç mekan ışığını elektriğe dönüştürdü. Bu, iç mekan ışığı için optimize edilmiş, 1,75 eV (elektron volt) bant aralığına sahip bu tür güneş pilleri için dünya rekoru olarak kaydedildi.

HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?

Söz konusu buluşun, akıllı ev teknolojilerinde ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı cihazlarda bir dönüm noktası olabileceği öngörülüyor. Örneğin yakında klavyeler, uzaktan kumandalar, alarm sistemleri ve çeşitli sensörler gibi küçük enerjiye ihtiyaç duyan milyarlarca cihaz, pil değişimine gerek kalmadan, sadece ortamdaki ışıkla sonsuza kadar çalışabilir.

Perovskit güneş pillerinin en önemli avantajı ise düşük maliyetli olmaları. Yeryüzünde bol miktarda bulunan malzemeler kullanılıyor, basit işlemlerden geçiriliyor ve gazete baskıları gibi basılabiliyorlar.

Çalışmanın detayları Advanced Functional Materials dergisinde yayımlandı.