Samsung'dan beyaz eşyalara büyük yenilik: 7 yıl güncelleme alacak

Samsung, One UI kullanıcı arayüzünü artık ev aletlerine de sunarak akıllı telefonlar, TV'ler ve diğer tüm ürünleri arasında daha tutarlı ve sezgisel bir yazılım deneyimi sağlayacak.

Şirket, kullanıcılara kişiselleştirilmiş bilgiler sunan One UI'ın Now Brief arayüzünün gelecek yıldan itibaren ev aletlerinde kullanılabilir olacağını açıkladı. Bununla birlikte Bixby ve SmartThings gibi hizmetlerin kullanılabilirliğinin ülke ve dil desteğine göre değişebileceği, dolayısıyla bazı ülkelerde erişimin mümkün olmayabileceği konusunda uyardı.

EV ALETLERİNE 7 YIL YAZILIM DESTEĞİ SÖZÜ

Samsung, 2024 modellerinden başlayarak, Wi-Fi destekli ev aletleri için yedi yıla kadar yazılım güncellemesi sağlayacağını da belirtti. Güncellemelerin eylül ayında dağıtılmaya başlanacağı açıklandı. Şirket halihazırda bazı üst düzey akıllı telefon modellerine de aynı süreyle güncelleme dağıtıyor.

Daha uzun süreli cihaz desteği, kullanıcıların sık sık yeni modeller almak zorunda kalmasını azaltacak. Ancak Samsung, bazı güncellemelerin bellek ya da çip performansı gibi donanım sınırlamaları nedeniyle kısıtlanabileceğini de ekledi.

Eylül ayında yayınlanacak güncelleme, güvenlik, yapay zeka ve kullanım kolaylığı konusunda çeşitli iyileştirmeler getirecek. Güvenlik tarafında Knox Matrix buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın gibi çeşitli Wi-Fi destekli cihazlara genişletilecek. Cihazların birbirlerinin güvenlik durumlarını izlemesini sağlayan Trust Chain teknolojisi de dahil edilecek.

Ev aletleri ayrıca daha akıllı özellikler kazanacak. Örneğin, Family Hub ve 9 inç ekrana sahip buzdolapları, taze ve paketli gıdaları tanıyabilen yükseltilmiş AI Vision Inside özelliğini alacak. Türkçe dil desteğine sahip olmayan Bixby ise kişiselleştirilmiş deneyimler için Voice ID desteğiyle güncellenecek.

One UI'nin ev aletlerine genişletilmesi ve yedi yıllık güncelleme politikası, Samsung'un tutarlı, güvenli ve akıllı bir ev vizyonunun parçası olarak yorumlanıyor.