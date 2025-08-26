Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kuraklık kapıyı çaldı! 80 yıllık kuyuda ilk kez su bitti

Konya'da bir çiftçinin dedelerinden kalma 80 yıllık kuyularında ilk kez su bitti. Bölgede tehlikeli boyutlara ulaşan kuraklık, aşırı su tüketimiyle birleşince tehliye çanları çalmaya başladı.

Kuraklık kapıyı çaldı! 80 yıllık kuyuda ilk kez su bitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
09:14
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
09:14

Yıllardır azalan yağışlar ve bilinçsiz yapılan tarımsal , yeraltı sularının hızla çekilmesine ve buna bağlı olarak oluşumlarının çoğalmasına yol açıyor. Sarayönü ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Yılmaz, 80 yıldır kullanılan kuyularının durumunun kuraklığın boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"HAYATIMDA İLK KEZ KUYUNUN SUSUZ KALDIĞINI GÖRDÜM"

Dedelerinden kalma bahçelerinde sulama için yararlandıkları 80 yıllık kuyuda ilk kez su tükendiğini vurgulayan Yılmaz, “Eskiden 3-4 metreden su çıkıyordu ama artık kurudu. Hayatımda ilk kez kuyunun susuz kaldığını gördüm. Şimdi kuyuyu derinleştirip yeniden suya ulaşmaya çalışıyoruz, fakat kaç metrede bulacağımızı bilmiyoruz” dedi.

"BÖLGEDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Tarımsal sulama kullandıkları kuyularında ise 7-8 yıl öncesine kadar 20-30 metreden su çıktığını ancak şimdilerde 200 metreye kadar indiğini anlatan Yılmaz, "Hem tarlada hem bahçede her yıl daha da derine inmek zorunda kalıyoruz. Suyumuz tamamen tükeniyor, bölgede tehlike çanları çalıyor" diye konuştu.

Kuraklık kapıyı çaldı! 80 yıllık kuyuda ilk kez su bitti

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Bölgedeki çiftçiler, bu durumun bitkisel üretimi olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor. Yeraltı sularının tükenmesi, Konya Ovası'ndaki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Yetkililer, bu durumun önüne geçmek için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve bilincinin artırılması gerektiğine dikkati çekiyor.

ETİKETLER
#kuraklık
#tarım
#obruk
#sulama
#su tasarrufu
#Yeraltı Suyu
#Konya Ovası
#Yaşam
