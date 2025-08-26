Kuraklık kapıyı çaldı! 80 yıllık kuyuda ilk kez su bitti

Yıllardır azalan yağışlar ve bilinçsiz yapılan tarımsal sulama, yeraltı sularının hızla çekilmesine ve buna bağlı olarak obruk oluşumlarının çoğalmasına yol açıyor. Sarayönü ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Yılmaz, 80 yıldır kullanılan kuyularının durumunun kuraklığın boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"HAYATIMDA İLK KEZ KUYUNUN SUSUZ KALDIĞINI GÖRDÜM"

Dedelerinden kalma bahçelerinde sulama için yararlandıkları 80 yıllık kuyuda ilk kez su tükendiğini vurgulayan Yılmaz, “Eskiden 3-4 metreden su çıkıyordu ama artık kurudu. Hayatımda ilk kez kuyunun susuz kaldığını gördüm. Şimdi kuyuyu derinleştirip yeniden suya ulaşmaya çalışıyoruz, fakat kaç metrede bulacağımızı bilmiyoruz” dedi.

"BÖLGEDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR"

Tarımsal sulama kullandıkları kuyularında ise 7-8 yıl öncesine kadar 20-30 metreden su çıktığını ancak şimdilerde 200 metreye kadar indiğini anlatan Yılmaz, "Hem tarlada hem bahçede her yıl daha da derine inmek zorunda kalıyoruz. Suyumuz tamamen tükeniyor, bölgede tehlike çanları çalıyor" diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Bölgedeki çiftçiler, bu durumun bitkisel üretimi olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor. Yeraltı sularının tükenmesi, Konya Ovası'ndaki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Yetkililer, bu durumun önüne geçmek için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufu bilincinin artırılması gerektiğine dikkati çekiyor.