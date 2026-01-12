Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da 13 Ocak okullar tatil mi, var mı sorusu gündeme geldi. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre yarın da devam edecek. Kar yağışlarının devam edeceği iller arasında Erzurum, Kayseri, Van ve Malatya'da bulunuyor. Kar yağışlarının 4 ilde de devam etmesi üzerine öğrenciler ve velilerin gözleri okullarda ders durumu için valiliklere çevrildi. Peki Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi, var mı?

12.01.2026
12.01.2026
Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Bugün kar yağışları nedeniyle İstanbul, Ankara (Sadece taşımalı eğitim), Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (Sadece taşımalı eğitim) ve Gümüşhane illerinde okullar tatil edilmişti. Bugün akşam saatlerine doğru diğer illerde de kar yağışları etkisini artırmaya başladı. Erzurum, Kayseri, Van ve Malatya'da gerçekleşen kar yağışlarının ardından 13 Ocak eğitim durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da 13 Ocak okullar tatil mi sorularının cevapları araştırılıyor. Konuyla ilgili Erzurum Valiliği, Kayseri Valiliği, Van Valiliği ve Malatya Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması bekleniyor.

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Erzurum Valiliği tarafından henüz okulların tatil olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Erzurum Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde herhangi bir açıklama yapılmazsa 13 Ocak 2025 Salı günü il genelinde eğitim-öğretime devam edilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 13 Ocak 2026 Salı günü Erzurum genelinde kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıklarının -4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklığın ise 0 derece olduğu belirtildi.

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Kayseri'de 13 Ocak 2026 Salı günü okullar tatil olmadı. Kayseri Valiliği tarafından yeni bir açıklama yapılmadığı taktirde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek. İlerleyen saatlerde yetkililer tarafından yapılan incelemelerin neticesinde yeni bir karar alınırsa haberimize ekleyeceğiz. MGM tarafından paylaşılan 13 Ocak 2026 Salı Kayseri saatlik hava tahmin raporuna göre kar yağışı saat 15.00'e kadar il genelinde devam edecek. 15.00'ten itibaren ise havanın puslu olması bekleniyor. MGM'nin 5 günlük Kayseri hava durumu tahmin raporu ise şöyle:

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Van'da kar yağışları 13 Ocak 2026 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Akşam saatlerine doğru giderek etkisini artıracak olan kar yağışları 16 Ocak 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Van Valiliği tarafından henüz okulların yarın tatil olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde valilik yetkilileri tarafından yapılacak incelemeler doğrultusunda eğitim-öğretimde durumun belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışları il genelinde yarın da saat 18.00'e kadar devam edecek. Saat 18.00'den sona ise havanın bulutlu olacağı belirtildi. Hava sıcaklıkları yarın gün içerisinde -1 ila 1 derece arasında seyredecek. Malatya Valiliği tarafından yarın da okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bir açıklama gelmediği taktirde Malatya'da yarın okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Konuyla ilgili Malatya Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Erzurum, Kayseri, Van, Malatya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 13 Ocak Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumu
