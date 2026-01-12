Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Tunceli Kahramanmaraş Batman 13 Ocak okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitimde kar arasına ilişkin haberleri de beraberinde getirmeye başladı. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul dâhil birçok ilde okulların tatil edilmesinin ardından, gözler 13 Ocak Salı gününe çevrildi. Veliler ve öğrenciler arama motorlarında 13 Ocak kar tatili olan iller araştırıyor.

Tunceli Kahramanmaraş Batman 13 Ocak okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava raporuna göre birçok ilde kar yağışı sürmeye devam ederken, Türkiye'de pek çok okulda İstanbul dâhil olmak üzere eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 13 Ocak tarihli hava durumu raporu, İstanbul dâhil ülke genelinin büyük bir kısmında yoğun kar yağışı olacağını belirtiyor.

Tunceli Kahramanmaraş Batman 13 Ocak okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından ise henüz yarın için tatil duyurusu yapılmadı.

Akşam saatlerinde meydana gelebilecek kar yağışı sonrasında valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

Tunceli Kahramanmaraş Batman 13 Ocak okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

TUNCELİ’DE KAR TATİLİ VAR MI?

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü okullar kapalı olacak.

Tunceli Kahramanmaraş Batman 13 Ocak okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

KAHRAMANMARAŞ 13 OCAK TATİL Mİ?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime sürdürüleceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği ifade edildi.

Tunceli Kahramanmaraş Batman 13 Ocak okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

BATMAN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

