Kahramanmaraş'ta 'olası hava saldırısı' anonsu paylaşımı telaşlandırdı: DMM sebebini açıkladı

Sosyal medyadan bazı hesaplar Kahramanmaraş'ta yayınlanan siren sesini "olası hava saldırısı tatbikatı" şeklinde yorumlayarak panik havası oluşturdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi işin aslını açıkladı.

SİRENLERİN SEBEBİ: AFAD TATBİKATI

DMM, Halep'te yaşanan gelişmeler sebebiyle hava saldırısı alarmı verildiği iddialarını reddederek bunun AFAD tarafından planlı alarm sistemi tatbikatı olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, “Halep’te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş’ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep’te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur.

Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

