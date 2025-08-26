Ankara'daki kılıçlı şehir eşkıyaları yakalandı! Asfalt zorbalarına geçit yok

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilin önünü kesen 4 kişi, bıçak ve kılıçlarla sürücüye saldırdı. Yaşanan olay büyük tepki çekerken, Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada şüphelilerin hepsinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir.
Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz.